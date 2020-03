Le futur Nissan X-Trail surpris sur la route

Le nouveau Juke avait déjà relativement bien tenu face aux fuites et aux photos espion, et Nissan semble à nouveau faire preuve de grandes compétences pour planquer ses deux nouveaux SUV : Qasqhai et X-Trail. Ceux-ci seront renouvelés dans les prochains mois, avec des présentations qui approchent doucement. Mais aucune photo, y compris de prototypes camouflés, n'avait émergé jusqu'ici.

Cela change aujourd'hui avec le compte CocheSpias qui fait une nouvelle fois des siennes en dévoilant des images de deux Rogue sous camouflage. Le Rogue est l'équivalent américain du X-Trail, et donc basé sur la plateforme du nouveau Qashqai. La première confirmation est l'éclairage avant à deux étages repris du dernier Juke, qui sera donc démocratisé dans la gamme.

Nos confrères américains parlent de la présence d'un moteur essence 2.5 atmosphérique sous le capot de ce Rogue, mais en Europe, il aura droit à un tout autre moteur, plus petit. Son petit frère, le Rogue Sport (qui est en fait l'équivalent du Qashqai), n'a lui pas encore été surpris. Mais cela ne saurait désormais tarder.