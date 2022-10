Le futur Renault Espace devrait ressembler à ça

Le Renault Espace a beaucoup apporté au genre des monospaces à partir de 1984. Même si les pionniers de la catégorie restent le Chrysler Voyager (1983) et le Nissan Prairie (1982), le Français est devenu quasiment iconique grâce à son design et son concept intérieur. Mais depuis la fin des années 2000, ces monospaces n'intéressent quasiment plus personne. Les modèles compacts ont tous quitté le catalogue et l'Espace actuel de cinquième génération s'apprête à en faire de même.

Alors, quel avenir pour les familles nombreuses chez Renault ? Et bien cette appellation « Espace » devrait perdurer mais sous une forme très différente. D'après de récents bruits de couloir et l'observation de mulets de développement sur les routes d'Europe, le Renault Espace pourrait en effet devenir un simple SUV Austral allongé à sept places, à la façon du Nissan X-Trail (qui n'est lui aussi qu'un Qashqai étiré au maximum).

Un design très peu révolutionnaire

Les illustrateurs de Kolesa imaginent virtuellement ce futur Austral à sept places, en allongeant simplement son empattement. L'arrivée de ce SUV Espace signera aussi probablement la mort du Koleos actuel, qui n'offre d'ailleurs qu'un habitacle à cinq places. Rival des Skoda Kodiaq, Kia Sorento et autres Nissan X-Trail, ce futur Espace arrivera d'ici 2024 au plus tard.