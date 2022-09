Présentation - Nissan X-Trail : premières photos et tarifs de la quatrième génération

Après avoir dévoilé le Nissan Rogue aux États-Unis et le Nissan X-Trail en Chine, la marque japonaise dévoile enfin le cousin de ces deux modèles, le Nissan X-Trail version européenne. C’est que le vieux continent n’est plus une priorité pour le constructeur qui préfère de plus gros marchés pour vendre ce modèle et puis la pénurie des puces électroniques a également joué son rôle dans ce retard au lancement.

Quoi qu’il en soit il est enfin là et il faut reconnaître que le Nissan X-Trail affiche une belle prestance. Par rapport au Nissan Qashqai, le X-Trail s’en démarque en développant son propre style avec des optiques sur deux niveaux, une face avant moins fine et sportive avec des lignes robustes. Version familiale du Qashqai, le X-Trail est plus long de vingt-deux centimètres (4,65 m au lieu de 4,43 m) et affiche une ligne de toit moins plongeante, un hayon plus vertical afin de maximiser l’espace intérieur qui peut toujours accueillir sept personnes, grâce à deux sièges additionnels. À l’arrière, les feux sont différents, tout comme le bouclier. Le nouveau X-Trail de quatrième génération est disponible en 9 couleurs unies de carrosserie et cinq combinaisons bicolores.

C’est sous le capot que se situe la principale différence avec le Nissan Qashqai. Si les deux modèles disposent de la même base technique, à savoir la plateforme CMF-C, qu’ils n’ont plus droit au moteur diesel, le X-Trail se veut différent en ne proposant que la motorisation e-Power au lancement (sur certains marchés, un moteur microhybridé de 163 ch est proposé). Cette technologie e-Power n’est pas 100 % électrique, mais full-hybrid. Une technologie exclusive qui développe jusqu’à 213 ch (190 ch pour le Qashqai) et 330 Nm de couple et qui se compose d’un moteur électrique qui anime seul les roues avant, tandis qu’un moteur essence recharge une petite batterie tampon de 1,8 kWh. Ce moteur est un trois cylindres 1.5 turbo de 163 ch qui est à compression variable, c’est-à-dire qu’un mécanisme agissant au niveau du vilebrequin fait varier la course des pistons et la compression est de 14/1 en mode économique (moindre consommation de carburant) et de 8/1 lorsque l’on a besoin de plus de performance. En aucun cas, le moteur thermique n’entraîne les roues du véhicule, il sert surtout de prolongateur d’autonomie.

Disponible aussi avec ce X-Trail, la technologie e-4ORCE qui permet au X-trail de devenir quatre roues motrices, les roues arrière étant entraînées par un autre moteur électrique. À noter que c’est cette dernière configuration qui permettra de disposer du X-Trail en 7 places et d’avoir une puissance totale de 213 ch (330 Nm de couple à l’avant, 195 Nm à l’arrière), le modèle deux roues motrices n’affichant que 204 ch. Avec ce modèle, comme pour le Qashqai, on a droit à la e-Pedal Step. Un dispositif conçu pour la conduite en ville, le système e-Pedal Step permettant d'accélérer et de freiner en utilisant uniquement l'accélérateur. Si la technologie est high-tech, que seul l’électrique entraîne les roues, ce n’est pas une technologie zéro émission. Le Nissan X-Trail consomme en effet de l’essence et en cycle mixte (WLTP) c’est minimum 5,8 l aux 100 km avec le bloc de 204 ch et deux roues motrices et 6,3 l aux 100 km en quatre roues motrices et 213 ch. Les émissions de CO2 oscillant entre 132 g/km et 152 g/km selon la motorisation et la finition.

Si le style extérieur est différent de celui du Qashqai, à bord le Nissan X-Trail reprend le tableau de bord du Qashqai avec le volant multifonctionnel, l’instrumentation numérique 12,3 pouces, le nouvel écran central de 12,3 pouces (apparu avec la finition N-Connecta sur le Qashqai et qui sera aussi de série en finition N-Connecta pour le X-Trail). La console centrale est en revanche différente avec un espace de rangement en dessous et un large bac de rangement à ouverture en deux parties entre les sièges. L’équipement est très complet et le X-Trail a droit à la conduite semi-autonome ProPilot intégrant la lecture des panneaux, les informations du GPS pour ajuster la vitesse. Un système capable d'accélérer et de freiner le véhicule dans sa voie sur autoroute, de faire rouler le véhicule à une vitesse définie dans les bouchons et de redémarrer automatiquement si la circulation reprend. Il y aura aussi un avertisseur latéral pour aider lors des manœuvres, des feux type Matrix, l’affichage tête haute avec projection sur le pare-brise, un airbag entre les sièges avant, etc.

C’est dans l’espace intérieur que tout change avec un volume de coffre de 575 l (Qashqai : 455 l) en version cinq places et 485 l en sept places lorsque les sièges sont repliés. Il y a aussi plus d’espace pour les jambes des passagers de second rang, et aussi de la place pour ceux de la troisième rangée. Les passagers de second rang sont choyés avec des prises USB A et C, une commande spécifique de climatisation, des stores pare-soleil dans les portes arrière. L’accès à bord est aisé, grâce à des portes arrière qui s’ouvrent à 85°, ce qui permet d’accéder à la troisième rangée de la version sept places du X-Trail. Dans sa version cinq places, le coffre du X-Trail aura droit à un plancher de coffre modulable et réversible (avec une face recouverte de moquette et une face en plastique lavable).

Le Nissan X-Trail est d’ores et déjà commercialisé en France (les premières livraisons interviendront en octobre). La gamme débute avec la finition Acenta à un tarif de 42 700 € pour une version e-Power de 204 ch. Pour le moment les principaux rivaux du Nissan X-Trail sont le Peugeot 5008 et le Volkswagen Tiguan Allspace en attendant qu’arrive le Renault « Grand Austral » à sept places.

Tarifs du nouveau Nissan X-Trail

Motorisations/Finitions Acenta N-Connecta Tekna Tekna + e-Power (4x2) 204 ch - 5 places 42 700 € 44 700 € 49 800 € 52 800 € e-Power e-4ORCE (4x4) 213 ch - 5 places 45 000 € 47 000 € 52 100 € 55 100 € e-Power e-4ORCE (4x4) 213 ch - 7 places 45 900 € 47 900 € 53 000 € 56 000 €

Il existe aussi une finition Business Edition réservée aux professionnels

Principaux équipements du nouveau Nissan X-Trail

Acenta

Toutes les technologies de sécurité de série

Jantes alliage 18''

Apple CarPlay et Android Auto

Caméra de recul

N-Connecta

Écran central 12,3'' avec Navigation

Services connectés

AVM 360°

Combiné d'instrumentation digital 12,3''

Banquette coulissante

Tekna

Jantes alliage 19''

Sellerie TEP

ProPILOT Assist avec Navi-Link

ProPILOT Park

Climatisation tri-zone

Hayon mains libres

Affichage tête haute

Chargeur à induction

Tekna +