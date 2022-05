Un Renault Grand Austral en préparation

Le futur Renault Grand Austral qui pourrait se nommer Espace (ce modèle quittant la gamme cette année) viendra lutter contre le Peugeot 5008, futur Nissan X-Trail et le Volkswagen Tiguan (ainsi que ses cousins Seat Tarraco, Skoda Kodiaq). Il arrivera à la mi-2023 et affichera la même allure que son frère Renault Austral qui vient de débuter sa carrière. C’est au niveau de l’empattement qu’il y aura du changement avec une augmentation de 7 cm, afin de faire bénéficier les passagers de la banquette arrière (fractionnable et coulissante) d’un peu plus d’espace aux genoux. Le porte-à-faux arrière devrait être allongé d’une dizaine de centimètres afin de pouvoir placer deux sièges additionnels dans le coffre.

Du volume !

Le coffre devrait être d’un volume important en disposition cinq places avec plus de 600 litres. Rappelons que l’Austral est déjà un bon élève avec un volume oscillant entre 500 et 575 litres en fonction de la position de la banquette (430 litres pour l’hybride). Avec une longueur de 4,70 m environ, le Renault Grand Austral prendra tout naturellement la place du Renault Koleos qui ne sera pas renouvelé.

Pas de changement à l'avant

Afin de rationaliser la production le plus possible et de limiter les dépenses, de nombreuses pièces de l’Austral serviront au Grand Austral. Toute la partie avant, jusqu’au pied milieu sera identique. Seule la partie arrière avec l’augmentation de l’empattement et du porte-à-faux obligera à créer des pièces spécifiques pour ce modèle. En revanche, pour les motorisations pas de changement et le Renault Grand Austral disposera des blocs essence microhybridés 48V 130 ch et 12V 140 et 160 ch et aura également des moteurs hybrides de 160 et 200 ch. Par rapport au Renault Austral le Renault Grand Austral devrait afficher des tarifs plus élevés de 1 800 € selon nos estimations.

Offensive SUV tous azimuts

Ce modèle qui devrait être présenté en début d’année prochaine pour une commercialisation six mois plus tard marquera le début d’une grande offensive Renault en ce qui concerne les SUV. En effet, la marque au losange prévoit d’élargir sa gamme avec un Renault Austral Coupé, un Renault Captur Coupé (qui remplacera le Renault Arkana car il affichera 4,40 m de long) et d’un Renault Scénic transformé en SUV électrique qui reprendra la base technique de la Renault Mégane E-Tech électrique. De quoi donner le tournis à tous les fans de SUV, d’autant que tous ces nouveaux modèles seront sur le marché en moins de trois ans !

Le Renault Grand Austral en dix points