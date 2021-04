Nissan : le nouvel X-Trail hybride sera lancé en France en 2022

En réponse à

Comme vous dites, les vrais passionnés autos ne peuvent avaliser ce genre d'engins.

Par contre certains entrepreneurs, paysans, montagnards ne peuvent se passer des ces tout-terrains, donc ont une vraie utilité vraiment primordiale pour passer où d'autres se vautrent.

Ce qui me mets hors de moi, ce sont ces monte-trottoirs par effet de mode pour faire comme son voisin et ne pas se préoccuper du reste, genre encombrement, grosses consommations donc pollutions et l'impact contre les deux-roues et piétons qui se trouvent plus vulnérable contre ce genre de véhicules incongrus en centre-ville, mais on sait que cela arrange les constructeurs et autres garagistes par une meilleure marge, donc aussi sur un gain non négligeable sur l'entretient et pièces de rechange forcément plus onéreuses.

Bonne route à toutes et tous!