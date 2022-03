L’Austral aura une mission hautement importante au sein de la gamme. Premièrement, assurer l’offre familiale en attendant le renfort du Scénic l’an prochain mais aussi servir d’alternative à la nouvelle Mégane 100% électrique, grâce à ses motorisations hybrides.

dailymotion Présentation vidéo - Renault Austral (2022) : le nouveau pilier de la gamme

Pour mettre toutes les chances de son côté, Renault a commencé par changer le nom de son modèle. Mais ce n’est pas tout. Long de 4, 51 m, ce grand SUV repose sur la nouvelle génération de plateforme modulaire de l’Alliance qu’il partage avec le nouveau Qashqai et qui lui permettra d’être décliné ultérieurement en versions longue de 7 places et peut-être même en coupé.

Pour parvenir à se faire une place parmi la vingtaine de concurrents sur le marché, l’équipe de style a choisi d’offrir à l’Austral un design dans la lignée de la nouvelle Mégane : le Sensual Tech, « un mélange d’authenticité, de générosité associé à des éléments de haute technologie », selon Gilles Vidal le patron du style Renault.

Le design de l’Austral reste donc dans la lignée des productions actuelles, une sorte de croisement entre le Captur et la nouvelle Mégane électrique. On retrouve ainsi plusieurs éléments distinctifs comme la signature lumineuse en forme de C, le nouveau logo posé au centre d’une calandre élargie, un capot avec double bosselage et des lignes saillantes sur les passages de roues. À l'arrière, les feux holographiques (le faisceau lumineux traverse du plexiglass travaillé) sont reliés par un bandeau. Les versions haut de gamme auront droit à un toit bi-ton, des jantes de 20’’ et pour la première fois à un éclairage matriciel à LED (Matrix) qui offre une très longue portée sans éblouir les autres usagers.

En parlant de version haut de gamme, on note l’arrivée d’une toute nouvelle finition appelée « Esprit Alpine ». Curieux pour un SUV. Souhaitons-lui davantage de succès que la finition « Gordini » qui avait pris place à bord des Twingo et Clio diesels au début des années 2000. La finition « Esprit Alpine » se caractérise par un coloris spécifique « Gris Schiste » satiné, celui que vous avez sous les yeux, des jantes signées Alpine et quelques artifices esthétiques comme une lame « sport » dans le pare-chocs et des décors noir brillant autour des vitres. Sans oublier une dotation intérieure très poussée.

Car à bord aussi l’Austral fait sa Renaulution. Le SUV présente un univers numérique calqué sur celui de la nouvelle Mégane. On retrouve le performant système OpenR orienté vers le conducteur qui associe une instrumentation grand format à un écran tactile pouvant aller jusqu’à 12 pouces en forme de L, les deux affichent une résolution HD. Ils sont complétés par un affichage tête haute. Le système d’info-divertissement, a été développé avec Google et dispose de nombreuses applications. On signale aussi l’arrivée d’une sono Harmann Kardon de 485 Watts sur les finitions haut de gamme.

En matière de qualité. Renault veut vraiment faire oublier le Kadjar et en mettre plein les yeux à ses clients. C’est réussi. Toutes les surfaces en contact avec les occupants sont revêtues de matériaux valorisants. Plastiques moussés, bois traité, Alcantara ou encore aluminium habillent le SUV Français. L’environnement est plaisant, à la fois douillet et techno mais ce n’est pas tout. Il est aussi spacieux et recèle de nombreux rangements.

L’espace libéré sur la console centrale a permis d’y intégrer un repose-main coulissant, doté d’un astucieux support pour smartphone avec recharge par induction. Il abrite également un vaste espace de rangement fermé auxquels s’ajoutent un vide-poches, des porte-gobelets, et tout un tas de points de recharge à l’avant comme à l’arrière.

Aux places arrière, deux adultes de plus d’1,80 m seront confortablement installés sur une banquette moelleuse à l’assise large et bien inclinée. L’espace aux jambes est bon mais ne révolutionne pas le genre, surtout si l’on prend en compte l’importante longueur du véhicule (4, 51 m). La garde au toit, elle, est excellente et la largeur aux coudes aussi pour deux adultes. La place du milieu servira à un enfant. Ces bonnes prestations sont complétées par la présence d’une banquette coulissante (sur 16 cm) et fractionnable 2/3 – 1/3 avec dossiers inclinables, ce qui n’est pas donné à tout le monde sur ce marché. L’Austral peut accueillir sans difficulté une famille de 5 personnes avec leur bagages. Le coffre propose un volume de 500 litres de base et 430 litres pour l’hybride (E-Tech), un bon score face à de gros clients comme le Peugeot 3008 ou le Hyundai Tucson.

Pas de diesel mais de l'hybride

L’Austral fera l’impasse sur le diesel et proposera des motorisations essence électrifiées. L’offre débute avec l’introduction d’un tout nouveau moteur à hybridation légère de 130 ch, censé contenter les aficionados du diesel. Ce dernier associe un 3 cylindres suralimenté à un alterno-démarreur renforcé qui soulage le moteur thermique dans les phases énergivores pour économiser du carburant. Il est alimenté par une batterie de 48V placée dans le plancher, qui se recharge au freinage et au lever de pied. Notez que cette motorisation sera uniquement disponible en boîte manuelle et devrait représenter le gros des ventes.

On retrouve ensuite un quatre cylindres 1.3 TCe, décliné en 140 et 160 ch. Lui aussi est équipé d’une micro-hybridation mais moins puissante. Il présente l’avantage de proposer une boite automatique (X-Tronic). Tout en haut de la gamme on retrouve une motorisation hybride non rechargeable, la même que l’on retrouve sur l’Arkana et le Captur qui permet de rouler 80% du temps en électrique. Elle sera disponible en deux niveaux de puissance : 160 et 200 ch. Une motorisation hybride rechargeable est techniquement possible mais Renault se laisse du temps. Plus longue et plus lourde, la version 7 places qui devrait arriver ultérieurement serait une cible parfaite. D'autant qu'elle pourrait enrichir l'offre d'une transmission 4x4.

L’Austral sera pour le moment uniquement disponible en 2 roues motrices. Son châssis a fait l’objet de toutes les attentions pour se hisser parmi les meilleurs modèles de marché. Poids contenu (à partir de 1 373 kg), rigidité accrue, antiroulis renforcé et pour les versions les plus huppées un système de roues arrière directrices pour améliorer l’agilité. L’amplitude de braquage a d’ailleurs été renforcée. Les roues arrière peuvent désormais prendre un angle de 5° contre 3,5° auparavant (sur la Talisman).

A cela s’ajoute une trentaine d’aides à la conduite assez poussées telles qu’un système de conduite autonome de niveau 2 avec fonction embouteillage, une caméra 3D ou encore un assistant éco-conduite prédictif pour réaliser les meilleures consommations possibles.

Les tarifs du SUV n’ont pas encore été dévoilés mais ils seront forcément plus élevés que ceux du Kadjar dont le ticket d’entrée est fixé à 32 000 €. L’Austral fera son apparition sur nos routes au second semestre 2022.