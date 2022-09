Essai - Renault Austral (2022): l’anti Peugeot 3008 ?

EN BREF Nouveau SUV compact Remplaçant du Kadjar Pas de diesel À partir de 33 400 €

Apparu en 2015, le Renault Kadjar a connu une carrière plus que convenable avec près de 700 000 exemplaires écoulés, mais le SUV du losange n’a jamais réussi à faire de l’ombre à son ennemi juré, le Peugeot 3008, qui lui a dépassé le million de ventes. La situation française est similaire. Ainsi, en 2021, alors que 50 000 Peugeot 3008 trouvaient preneurs, seulement 11 000 Kadjar sortaient des concessions. Le SUV de Renault était même devancé par le Hyundai Tucson. Même constat en 2020, avec 45 000 Peugeot 3008 vendus contre seulement 19 000 Kadjar. Le bilan est donc contrasté mais le nouveau venu, à savoir cet Austral, devra mieux faire.

Et pour réussir ce challenge, Renault n’a pas souhaité marquer les esprits sur le plan stylistique. Le constructeur au losange a choisi le classicisme à l’inverse par exemple d’un Peugeot 3008, d’un Kia Sportage ou d’un Hyundai Tucson, qui ont misé sur une certaine audace au niveau du look et d’ailleurs avec une belle réussite au passage. Point de cela sur cet Austral, qui reprend le style initié par la Megane E-Tech.

On retrouve ainsi plusieurs éléments distinctifs comme la signature lumineuse en forme de C, le nouveau logo posé au centre d’une calandre élargie, un capot avec double bosselage et des lignes saillantes sur les passages de roues. À l'arrière, les feux holographiques (le faisceau lumineux traverse du plexiglass travaillé) parcourent la largeur du hayon à la manière du dernier Koleos par exemple. Notons que les versions haut de gamme sont pourvues de jantes 20 pouces et d’une peinture bi-colore.

Enfin, les déclinaisons Esprit Alpine bénéficieront pour leur part de certains détails spécifiques comme les jantes badgées Alpine, la teinte « Gris Schiste » ou les projecteurs Matrix LED.

Un intérieur en gros progrès

À l’intérieur, Renault reste dans la lignée de la dernière Mégane E, puisqu’on découvre le système OpenR orienté vers le conducteur qui associe une instrumentation grand format à un écran tactile pouvant aller jusqu’à 12 pouces - 9 pouces en entrée de gamme - en forme de L, les deux affichent une résolution HD. Ils peuvent être complétés par un affichage tête haute (en option). Le système d’info-divertissement, développé avec Google dispose de nombreuses applications. Les progrès en matière de fluidité et d’ergonomie sont flagrants. On est donc à mille lieues de R-Link 2 et ses multiples bugs. La présentation marque clairement une rupture par rapport aux précédentes productions avec des matériaux de qualité et un assemblage de belle facture.

D’une longueur de 4,51 m, soit 4 cm de plus que le Kadjar, l’Austral soigne les aspects pratiques avec notamment au niveau de la console centrale un repose-coude coulissant. Aux places arrière, deux adultes seront confortablement installés. L’espace aux jambes est bon sans être extraordinaire. La garde au toit est excellente et la largeur aux coudes aussi. Tout cela est complété par une banquette coulissante de série (sur 16 cm) et fractionnable 2/3 – 1/3 avec dossiers inclinables, ce qui n’est pas très courant sur le marché.

Le coffre propose un volume oscillant entre 500 et 575 litres suivant la position de la banquette pour les versions hybrides légères. Les full hybrid peuvent recevoir entre 430 et 555. Des volumes intéressants supérieurs à ceux d’une 3008 (520 à 395 litres suivant les moteurs), mais inférieures à ceux proposés par un Kia Sportage hybride (587 litres).