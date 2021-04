Le gendarme qui truquait les contrôles alcoolémie pour améliorer ses statistiques

Il y avait le gendarme un peu trop sympa, voici le gendarme un peu trop zélé. Imaginez la déconvenue qu'ont dû vivre certains usagers de la route parfaitement sobre, ou presque, lorsqu'ils ont trouvé sur leur route ce militaire. L'histoire, racontée par nos confrères de l'Echo Républicain, remonte à l'été 2020. Ce gendarme de 52 ans, affecté au contrôle des automobilistes, a modifié les valeurs de taux d'alcool de nombreux usagers de la route sur le procès-verbal.

Il y avait notamment cet automobiliste de 78 ans contrôlé à 0,09 mg/L d'air, mais qui n'a malheureusement pas jeté un oeil à ce qu'affichait la machine. Le gendarme inscrira finalement 0,47 mg/L sur le PV, faisant perdre au malheureux conducteur son permis de conduire. L'avocat de l'intéressé en a profité pour préciser que la suspension a entraîné un isolement de l'homme pour de longs mois.

Le gendarme a été surpris par ses collègues qui l'ont dénoncé. Il a été condamné à un an de prison ferme, tandis qu'il a récemment pris sa retraite. Il devrait effectuer sa peine à domicile avec bracelet électronique. Le gendarme, qui s'avoue "honteux", a tout de même expliqué avoir subi la pression de la hiérarchie. Il a aussi pointé son exaspération face aux automobilistes : "ils n’ont plus de respect pour l’uniforme et souvent, ils minimisent leurs fautes".

L'ensemble des automobilistes contrôlés par ce gendarme verront leurs peines annulées, et récupèreront l'ensemble de leurs points.