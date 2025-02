Le gros Volkswagen Tayron a déjà droit à une remise

La gamme Volkswagen possède désormais un SUV de plus, le Tayron. Positionné entre le Tiguan et le Touareg, ce grand modèle de 4,8 mètres de long remplace l’ancien Tiguan Allspace et embarque de série 7 places. La semaine dernière, le constructeur allemand ouvrait davantage de versions à la commande avec des tarifs démarrant désormais à 50 800€ en finition VW Edition avec le moteur essence eTSI à hybridation légère de 150 chevaux.

Volkswagen France applique déjà une remise à ce modèle pour l’aider à trouver des clients malgré cette tarification assez élitiste (surtout qu’il a droit à au moins 2 205€ de malus écologique français). Il reçoit en effet 3 000€ de remise directe, ce qui place son prix de base à 47 800€ avec un bon niveau d’équipement de série. Volkswagen France annonce par ailleurs « 3 140€ d’équipement offert », mais en listant simplement des équipements présents de série dans la finition VW Edition et pas dans la Life Plus.

4 000€ pour la version hybride rechargeable

Le Tayron eHybrid (rechargeable) de 204 chevaux a lui aussi droit à une remise en finition VW Edition, avec 4 000€ en plus de « 3 140€ d’équipement offert » bien que cette dernière affirmation nous paraisse un peu abusive puisqu’ils désignent là encore des équipements de série sur la finition VW Edition.

Ces remises lui permettent en tout cas de se rapprocher de concurrents comme le Renault Espace, démarrant actuellement à 45 500€ en version 7 places avec une motorisation hybride de 200 chevaux et un bon niveau d’équipement de série lui aussi.

