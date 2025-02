Le gros Volkswagen Tayron juste au-dessus des 50 000€

Depuis quelques mois, l’offre de SUV à sept places chez Volkswagen est couverte par le Tayron au lieu de l’ancien Tiguan Allspace. Ce nouveau cousin du Skoda Kodiaq de seconde génération, basé sur la plateforme MQB Evo, est disponible à la commande depuis l’automne dernier.

A l’heure du Mondial de l’automobile 2024, il coûtait 49 800€ en premier prix dans sa finition VW Edition avec le moteur essence de 150 chevaux à hybridation légère et boîte automatique à double embrayage. Son prix de base se situe désormais à 50 800€ avec la même configuration et Volkswagen France ouvre à la commande deux finitions haut de gamme, « R-Line Edition » à partir de 54 800€ et « Elegance » à partir de 55 300€ avec ce même groupe motopropulseur de 150 chevaux à boîte automatique.

Disponible en diesel

Volkswagen France revendique jusqu’à 4 240€ d’avantage client sur l’équipement de série de la finition VW Edition et 2 310€ sur celui de la finition R-Line Edition.

Le Tayron est aussi désormais disponible avec le bloc diesel TDI de 150 chevaux à partir de 54 100€ en finition VW Edition. L’addition de ce diesel monte à 58 100€ dans la finition R-Line Edition ou à 58 600€ dans la finition Elegance.

Du côté des modèles SUV à sept places, rappelons que le Renault Espace démarre à 45 500€ dans sa version à sept places avec le moteur hybride de 200 chevaux, le Skoda Kodiaq à 45 620€ avec le moteur essence de 150 chevaux à boîte automatique. Le Peugeot 5008, lui, démarre à 40 990€ avec un moteur essence de 136 chevaux à boîte automatique.