Le groupe Stellantis domine le marché français

En commercialisant Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Opel et Peugeot (Lancia n’étant plus vendue en France), le groupe Stellantis possède la plus grande force de frappe en France. Résultat, il s’octroie une part de marché, au cumul, de plus de 33 %.

Peugeot est numéro un dans l’hexagone et peut remercier la 208. Cette dernière est leader avec 5,8 % des parts et 88 821 unités vendues en 2022. C’est près de 25 000 de plus que la Sandero (64 294 exemplaires), qui se place en deuxième position devant la Renault Clio (64 012.) La version électrique, e-208, obtient une part de marché de 14,8 % et se bat avec la Dacia Spring. Cette dernière affiche un score de vente de 18 326 unités (uniquement auprès des particuliers), mais la Peugeot est juste devant avec 19 222 voitures qui ont trouvé acquéreur. De son côté, la Renault Zoé fait un peu grise mine avec 12 180 exemplaires.

Le Peugeot 2008 est le premier SUV vendu avec 51 454 unités, devant le Renault Captur avec 45 577 modèles vendus. Concernant les autres marques du groupe, Citroën arrive en 4e position avec sa C3 (58 880 ex.), suivi de Fiat avec la 500 (12e position avec 27 527 ex.), puis Opel grâce à la Corsa (28e position, 14 903 ex.). DS doit se contenter de la 55e place avec son DS 7 (7 071 ex.). Abarth, Alfa Romeo et Jeep ne font pas partie du top 100.

Quant aux utilitaires, le groupe peut compter sur les marques Peugeot, Citroën, Opel et Fiat Professional pour obtenir une part de marché proche de 41 % au cumul de l’année 2022.