Le groupe Volkswagen reconduit finalement son PDG

Arrivé il y a trois ans, Herbert Diess est l'homme du changement du groupe Volkswagen. Ancré dans ses habitudes de grande variété des modèles au catalogue, d'investissements massifs dans le diesel et plus largement le moteur à combustion, le géant allemand a dû revoir sa copie depuis le dieselgate.

En grand défendeur de la mobilité électrique (il avait déjà porté le projet i3 chez BMW), Herbert Diess a plutôt divisé au sein du conseil de surveillance. Sa prolongation, demandée deux fois l'année dernière, avait essuyé deux refus, en particulier avec le puissant représentant du personnel Berd Osterloh, qui a depuis cédé sa place. Ceci a justement dû jouer dans l'issue favorable pour Herbert Diess.

La troisième est en effet la bonne puisque son contrat, qui devait se terminer en 2023, ira finalement jusqu'en 2025. Projets Trinity et Artemis (VW et Audi), transformation écologique des marques Bentley et Porsche, meilleure gestion de la concurrence interne entre Volkswagen et Skoda/Seat (qui profitent d'avantages en matière de coûts de production), les quatre années à venir s'annoncent déjà chargées pour Herbert Diess.