Le groupe Volkswagen se trouve un nouveau chef du logiciel

Son "mandat" n'aura duré qu'un peu plus d'un an. Christian Senger, qui était à la tête de la nouvelle division "logiciel" du groupe Volkswagen, baptisée "Car.Software.Org", n'a pas passé 2020 à son poste. L'ancien de BMW a probablement subi les conséquences des déboires du développement de la gamme électrique ID chez Volkswagen, et plus particulièrement de l'ID 3, qui a souffert de nombreux problèmes logiciels lors de sa gestation. D'ailleurs, Volkswagen avait précisé que la date de lancement serait maintenue, mais que les premiers modèles auront droit à des mises à jour à distance pour corriger les problèmes restants au moment de la commercialisation.

Christian Senger a déjà un remplacement. Il s'agit de Dirk Hilgenberg, qui était vice-président en charge de la production et de l'ingénierie chez BMW. Il devra travailler étroitement avec Markus Duesmann, qui n'est autre que l'actuel patron d'Audi. Ce dernier prend en charge "les logiciels au sein du groupe Volkswagen".

Le groupe Volkswagen a décidément du mal à maintenir une direction stable : depuis le dieselgate, les départs et les remplacements se multiplient. Tout récemment, c'est Bernhard Maier, le patron de Skoda, qui a quitté son poste, sans donner les raisons. La presse allemande parle de tensions entre Maier et le comité directeur de Volkswagen sur le fait que Skoda bénéficiait d'avantages trop importants sur la marque allemande avec le coût du travail en République Tchèque.