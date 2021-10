Le groupe VW devrait vendre 67 000 occasions "DasWeltAuto" cette année

Le marché du véhicule d’occasion se porte très bien dans l’Hexagone, notamment à cause de la crise sanitaire et de la pénurie de véhicules neufs due aux problèmes d’approvisionnement en semi-conducteurs. Le réseau "DasWeltAuto" (occasions Seat, Skoda et Volkswagen) profite de ces vents porteurs et annonce qu’il atteindra probablement les 67 000 immatriculations dans l’Hexagone pour cette année 2021, soit une hausse de 3% par rapport aux chiffres de 2020. Une donnée qui, de plus, n’intègre pas les reventes de véhicules de direction et de démonstration.

À noter que ce chiffre ne comprend pas les occasions vendues par les réseaux Audi et Porsche, qui disposent chacun de leur label respectif, à savoir "Occasion :plus" pour le premier et "Approved" pour le second.

Pour compenser le manque de véhicules habituellement fournis par la filiale française du constructeur, principalement des retours de location courte durée (ex-Avis, Europcar, Hertz, Sixt…), les membres du réseau ont dû diversifier leurs sources d’approvisionnement. Le nombre de voitures reprises au terme des contrats de Location avec Option d’Achat ou de Location Longue Durée est ainsi en augmentation.

Afin de soutenir cette hausse, Groupe Volkswagen France relance, jusqu’au 31 décembre, l’offre de contrat d’entretien à "prix cassés". Facturé au client de 10 à 15 €/mois, pour une durée de 3 ans, il est proposé sur tous les véhicules affichant moins de 7 ans au jour de la livraison.