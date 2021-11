Le guide des tendances Caradisiac - A quoi ressemblera la voiture que vous achèterez en 2022 ?

La voiture de 2022... sera un mélange des genres

Bien sûr, votre prochaine voiture a de fortes chances d'être un SUV, les baroudeurs n'étant pas loin de représenter une vente sur deux en France ! Dans le lot, une niche progresse, celle des SUV coupés. D'abord présent dans les gammes des firmes premium, ce SUV voulu plus sportif commence à se démocratiser, grâce notamment à Renault, qui connaît le succès avec l'Arkana. Volkswagen s'apprête à lancer chez les modèles citadins le Taigo. En 2022, Peugeot s'y mettra, sur la base de la dernière 308. La touche SUV est aussi un ingrédient incontournable pour des familiales nouvelle génération qui mélange les genres : le Dacia Jogger est un cocktail de monospace, break et SUV ; la C5 X mixe berline, break et SUV. Du côté de Toyota, la nouvelle Aygo X prend aussi des airs d'aventurière.

Elle sera blanche ou grise

Pour trouver une nuance qui a la cote, on regarde la teinte retenue par les marques pour le lancement de leurs nouveautés, un choix très important, qui ne doit rien au hasard et qui peut influer sur le choix des clients. Ces dernières années, on a vu le bleu et l'orange se distinguer. Si récemment des marques ont osé des teintes très chatoyantes (de l'orange sur la Skoda Fabia, du jaune avec l'Opel Astra, du vert avec la Peugeot 308), on note que plusieurs firmes ont misé sur des teintes très sobres, avec notamment du gris. Cette couleur a été très utilisée pour des nouveaux modèles électriques : Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Mercedes EQS, Renault Mégane E-Tech, Toyota bZ4X, Volkswagen ID.5. L'originalité mécanique doit-elle compensée par une sobriété esthétique ? Le gris a aussi été vu la DS4. Le blanc revient également en force. BMW a retenu cette teinte pour présenter le nouveau Série 2 Active Tourer, Mercedes pour la Classe C All Terrain, Honda pour le HR-V.

Elle roulera à l'E85 ou au GPL

28 % La part des ventes de Dacia en GPL au premier semestre 2021.

Évidemment, le marché va continuer son électrification. Le gouvernement a d'ailleurs décidé de reporter de six mois la prochaine baisse des bonus (au 1er juillet 2022). Un geste fait pour l'écologie, mais aussi pour aider les Français à acheter un véhicule électrifié alors que les prix des carburants se sont envolés. Mais les hybrides et électriques ont beau avoir l'avantage de faire baisser le budget à l'usage, le budget à l'achat reste un handicap pour de nombreux Français. Il existe heureusement des alternatives avec des véhicules à des prix plus raisonnables, voire low-cost : le GPL et l'E85. Le GPL coûte 88 centimes le litre, l'E85 est à 70 centimes ! Même en prenant en compte une surconsommation, on divise son budget carburant par deux. Les propositions sont curieusement rares, mais elles assurent un beau succès aux marques qui les proposent : Dacia mise ainsi sur le GPL et Ford sur l'E85.

Elle aura des poignées cachées

Avant, lors de la présentation d'un show-car, on écrivait souvent "pour la série, oubliez les poignées dissimulées dans la carrosserie". Sauf que cet artifice de concept est désormais gardé sur les véhicules de production, notamment les électriques. Pour elles, les poignées fondues dans la masse améliorent l'aérodynamisme. On a ainsi cet élément sur la Ford Mustang Mach E, la Mercedes EQE, la Renault Mégane E-Tech électrique. Des marques sont aussi en passe de généraliser cet équipement à leur offre, dont DS, Land Rover et Tesla.

Elle aura un éclairage de rétroviseurs

Sur des voitures qui ont tendance à se ressembler, les détails font la différence ! Dans la liste de ces petits riens pas utiles mais qui feront le plaisir du propriétaire, le nouvel incontournable est la signature lumineuse sous les rétroviseurs. Une petite LED, un cache avec un dessin et on a au sol une projection. Ce peut-être le nom de la voiture, sa silhouette stylisée, un effet avec le logo de la marque…

Elle sera bridée

160 km/h La vitesse maxi de la nouvelle Mégane électrique.

Brider les voitures, de nombreuses associations de sécurité routière en rêvent. Et les constructeurs commencent à le faire ! S'il n'est toutefois pas encore question de bloquer les véhicules à 130, il y a mine de rien du changement dans l'air. Toutes les Volvo sont déjà limitées à 180 km/h en sortie d'usine. Les nouvelles Renault et Dacia le seront aussi à partir de 2022 (ce sera ainsi le cas du remplaçant du Kadjar). Et une grande majorité de modèles électriques sont plafonnés. Exemple : toutes les Volkswagen ID.3 sont limitées à 160 km/h, pareil pour l'ID.4, sauf la sportive GTX… limitée à 180 km/h.

Elle sera anti Covid

La crise sanitaire s'invite dans l'équipement des voitures. Plusieurs marques mettent en avant des éléments qui permettent d'avoir un air plus sain dans leurs autos. Honda a ainsi mis en vente en pièce de rechange un filtre qui "capture de manière fiable les aérosols viraux". Le nouveau Range Rover est doté d'un nouveau purificateur d'air, avec une technologie qui agit dans l'air ambiant (les particules n’ont pas à traverser de filtre pour être annihilées) promis efficace contre les virus. Fiat propose en option le pack D-Fence, avec filtre d'habitacle haute performance, purificateur d'air et lampe UV qui élimine les bactéries.

Elle sera réservée à l'avance…

La vente en ligne, balbutiante il y a encore deux ans, a été accélérée par la crise sanitaire. La fermeture des concessions a poussé les marques à se mettre à la vente digitale, même si beaucoup de clients souhaitent signer le bon de commande dans une concession face à un vendeur ! Autre phénomène qui prend de l'ampleur : la possibilité de réserver une nouveauté avant le début officiel de sa commercialisation. Pour le client, cela a l'avantage d'être servi en premier, ce qui en ces temps de production perturbée est une bonne chose. La pré-réservation a ainsi été un succès pour la Dacia Spring. Renault fait de même avec la Mégane électrique, Toyota avec l'Aygo X.

... et elle vous fera attendre et sera plus difficile à négocier

9 mois L'attente pour un Peugeot Rifter.

La pénurie de semi-conducteurs bouscule le marché automomobile. En manque de composants électroniques, les constructeurs doivent ralentir leur production. Mais les niveaux de commandes sont bons. Conséquence : les délais de livraison s'allongent ! Il faut s'armer de patience pour certains modèles. Et cela va durer encore plusieurs trimestres, une réelle amélioration de cette pénurie n'étant pas attendue avant la deuxième partie de 2022. Autre effet de ce manque de véhicules : les vendeurs ont tendance à être moins généreux côté rabais, leur argument premier étant devenu la disponibilité !

Pour devancer les tendances et se la raconter, quelles autos acheter ?

Celle qui recharge vos appareils électriques : Hyundai Ioniq 5. Cette Hyundai est dotée de la technologie V2L, un chargeur inversé. C'est ainsi elle qui fournit de l'énergie pour vos appareils électriques, même lorsque le moteur est à l'arrêt. On peut ainsi y brancher une trottinette électrique, du matériel de camping, des objets de loisirs… Pratique lors d'une balade improvisée.

Celle qui a une commande d'avion : Toyota bz4X. Le premier véhicule électrique conçu par Toyota va recevoir une direction électrique, donc sans liaison mécanique entre le volant et les roues. Les designers ont ainsi pu imaginer une commande digne d'un avion, qui permet de tourner sans bouger les mains. Le futur dès à présent (du moins quand l'option sera ouverte à la commande).