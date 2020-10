Le Hummer est de retour sous la forme d'un pick-up électrique

En réponse à

3 moteurs, 1000 cv, 15 000 Nm pour seulement ~ 3 tonnes et un époustouflant 0-100km/h en 3s pour la course au feu rouge.

Qui a dit que le VE n'était pas l'avenir ?

Cela illustre très bien le paradoxe de Jevons, cet effet rebond que notre système est capable de produire en un rien de temps. Aucune solution écologique n'est possible dans ce paradigme, ça c'est pour le moment un fait vérifié.

Plus sérieusement, je me rappel les 1er Hummer de l'armée qui devaient coûter ~ $25000 à l'époque (pickup et porte plastique il faut avouer) et des prix civils (surtout en France) d'un autre ordre de grandeur. Il y en a qui ont fait beaucoup d'argent et facilement avec...