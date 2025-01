Le Hyundai Initium Concept se fait remarquer au salon de Bruxelles 2025

Après la Chine et les États-Unis, le concept de Hyundai pose ses roues en Europe. Celui qui deviendra réalité au cours de ce premier semestre semble très proche de série. La marque nous a habitués à des voitures au design fort, comme la Ioniq 5 ou le Ioniq 9 également présent à Bruxelles. Il aurait étonnant que cet Initium ne soit pas de la même trempe.

Malgré la présence de pixels, bien connu du design Hyundai, l’Initium préfigure le nouveau langage stylistique de la marque, baptisé Art of Steel (l’art de l’acier). D’après le constructeur, il est censé symboliser la « solidité et la sécurité ». On remarque surtout la partie arrière tronquée, accentué par le panneau de custode et les plis des portes arrière.

Ce SUV Hyundai ne se démarque pas que par son design, sa motorisation à hydrogène est singulière même si le constructeur n’en est pas à son coup d’essai. Le Nexo est d’ailleurs toujours au catalogue, mais ses jours sont comptés.

Cet Initium embarque un moteur électrique de 150 kW (soit 204 ch) associé à une pile à combustible. Grâce à cette technologie, l’autonomie de 650 km devient très intéressante. En revanche, le nombre limité de points de ravitaillement à de quoi refroidir. Les chiffres parlent d’eux-mêmes puisque seulement 529 voitures fonctionnant à l’hydrogène ont trouvé preneur en France l’année dernière.

La production et l’acheminement de l’hydrogène ne sont pas les seuls freins. L’actuel Nexo est actuellement vendu 80 600 €, un tarif élevé justifié par la technologie employée. Espérons que la version de série de l’Initium soit plus raisonnable sur ce point.