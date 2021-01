Le Jeep Compass restylé est en avance

Cela fait plus de trois ans que le Jeep Compass est sur le marché. Certains d'entre vous l'auront deviné : le restylage est en approche. Et il a même déjà été publié en images dans une version indienne qui devrait peu se différencier de la nôtre. La première évolution est à l'avant, avec des feux redessinés, 100 % LED. La grille à sept tranches et à nid d'abeilles est également nouvelle. Le reste des modifications extérieures concernent de petits éléments et de nouveaux modèles de jantes.

C'est à l'intérieur que le changement est le plus important avec l'arrivée d'une instrumentation digitale 10.25 pouces. L'écran façon tablette, de 10,1 pouces (avec Amazon Alexa, Android Auto et Apple CarPlay), possède toujours des bords assez importants, mais il est tout de même plus généreux en taille que son prédécesseur.

Les sièges en cuir à doubles surpiqûres, le dessin des commandes de climatisation ou encore les inserts en aluminium sont également nouveaux, tout comme le volant, repensé légèrement pour l'occasion. En matière d'équipements, notons la présence du hayon motorisé, de la caméra 360° et de la charge sans fil des smartphones.

Les motorisations sont en revanche à confirmer.