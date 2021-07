Le Jeep Wrangler adopte un pare-brise similaire à une vitre de smartphone

En 2015, Ford est le premier constructeur à proposer du Gorilla Glass sur une automobile, la GT. La technologie de verre renforcé (propriété du fabricant Corning) est spécifiquement étudiée pour le monde du smartphone. Mais depuis, les applications se diversifient.

Jeep annonce aujourd'hui le retour (après une brève introduction en 2017) du pare-brise Gorilla Glass, aux Etats-Unis, sur les Wrangler et Gladiator, les deux gros baroudeurs du catalogue. Un choix logique puisque ce sont deux modèles intrinsèquement exposés aux projections et jets de pierre en tout genre en tout-terrain. Et l'éclat, voire la fissure sont vite arrivés.

L'option coûte tout de même près de 800 dollars, et n'est garantie que deux ans (kilométrage illimité). Elle permet toutefois selon Jeep d'avoir un pare-brise nettement moins sensible aux impacts, et plus léger. Evidemment, le Gorilla Glass n'exclut pas la casse, vous le constatez probablement déjà sur les smartphones. Et en cas de remplacement, le coût ne sera pas le même qu'avec un pare-brise classique.