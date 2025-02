Le joli programme de Maserati à Rétromobile 2025

Maserati fait actuellement partie des marques automobiles les plus mal en point dans le groupe Stellantis, avec ses ventes qui ont baissé de 64% en 2024 par rapport à une année 2023 déjà pas spécialement enthousiasmante. Le redressement de la marque au trident figurera d’ailleurs parmi les plus grands défis de la nouvelle direction du groupe, qui pourra heureusement capitaliser sur une histoire riche et des produits intéressants.

A l’occasion du salon Rétromobile 2025, le constructeur italien jettera un coup d’œil dans le passé et exposera une 3500 GT de 1959, entièrement restaurée par Touring Superleggera avec l’aide du département Maserati Classiche. Elle sera placée sur le stand de Touring Superleggera dans le hall 1 à l’espace K-068.

Trois supercars plus modernes

Du côté du stand du groupe Schumacher (espace B062 dans le hall 2), ce sont plutôt des modernes qui feront le bonheur des visiteurs du salon : une MC12 Corsa mais surtout deux variantes de la MC20 actuelle avec un cabriolet Cielo et surtout la toute nouvelle GT2 Stradale que personne n’a encore essayée.

Il y aura évidemment plein d’autres Maserati de toutes les époques dans les allées du salon, mais sans lien avec le programme officiellement annoncé par le constructeur italien dans son communiqué.