Le Kia EV3 (2024) approche

La gamme de véhicules électriques de Kia comprend déjà beaucoup de SUV électriques : le e-Niro compact, l’EV6 familial et le gros EV9 à sept places. D’autres modèles doivent rejoindre la gamme avec l’EV5, déjà lancé en Chine et prévu également chez nous d’ici la fin de l’année (avec un positionnement de SUV familial similaire à celui des Ford Explorer EV et autres Peugeot E-3008).

Mais il faudra aussi bientôt compter sur l’EV3, un « SUV électrique compact » que dévoilera Kia de manière officielle le 23 mai prochain. Après l’avoir montré sous la forme de concept-car l’année dernière, le constructeur coréen dévoile aujourd’hui quelques images de détail de la version définitive. Elles permettent de constater que ce modèle définitif ressemble de très près au concept-car vu en 2023.

Plus petit que le e-Niro ?

Sachant que le e-Niro actuel mesure déjà 4,42 mètres de long et que l'EV3 doit se positionner très légèrement en-dessous, il sera logiquement un peu plus petit que ce dernier. Rappelons que Kia devrait également lancer une EV4, qui prendra plutôt la forme d’une berline légèrement surélevée si l’on se fie aux lignes du concept-car vu l’année dernière.