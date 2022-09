Le loueur Hertz pied au plancher sur l'électrification : 175 000 VE commandés à GM !

Hertz et General Motors main dans la main pour cette opération, d'une ampleur inédite. En effet, le loueur américain prévoit, après avoir commandé 65 000 modèles Polestar, puis 100 000 Tesla, d'acquérir auprès du constructeur national 175 000 exemplaires de véhicules électriques, sur une durée de cinq ans. Oui, 175 000, pas moins.

Cela en dit long sur les intentions de Hertz. Clairement, il imagine un futur électrique. Ainsi, il veut qu'un quart de sa flotte de locations soit composé de véhicules électriques à la fin de l'année 2024.

Et la firme de déclarer que sur la période 2022/2027, ses clients devraient parcourir environ 8 milliards de kilomètres au volant de ces voitures électriques, permettant d'éviter l'émission de 3,2 millions de tonnes de CO2, comparé aux émissions de voitures 100 % thermiques, qui parcourraient la même distance.

Les premières livraisons de modèles GM, constructeur qui prévoit de produire 1 million de VE par an à partir de 2023, commenceront au premier trimestre 2023. Il s'agira au début de modèles Chevrolet Bolt EV et EUV. Mais le loueur ne se contentera pas de modèles compacts, il pourra aussi choisir des berlines, des camionnettes et bien sûr, des pick-up, dont sont friands les Américains. À piocher dans les marques Chevrolet donc, mais aussi Cadillac, Buick, GMC et BrightDrop, selon le communiqué conjoint publié le 20 septembre.

"Il est excitant que deux entreprises iconiques américaines, qui ont façonné l'évolution de la mobilité depuis plus d'un siècle, travaillent ensemble à redéfinir le futur de la mobilité au XXIe siècle" a déclaré Stephen Scherr, PDG de Hertz. "Nous sommes ravis de nous associer à cette initiative, qui élargira considérablement notre offre de véhicules électriques aux clients, y compris les voyageurs d'agrément et d'affaires, les chauffeurs de covoiturage et les entreprises."

De son côté, Mary Barra, patronne de GM a déclaré : "Notre travail avec est un énorme pas en avant pour la réduction des émissions et l'adoption des VE qui aidera à créer des milliers de nouveaux clients VE pour GM". Eh oui, pas folle Mary Barra, qui y trouve bien sûr intérêt et débouchés, comme cela a été le cas pour Tesla lors de la commande des 100 000 Model 3.

Et en France ?

Cela se passe donc aux États-Unis, marché essentiel de Hertz. Mais le loueur US est aussi présent sur le sol européen, et français. Qu'en est-il alors chez nous ?

Si cette commande de VE d'origine GM ne nous concerne pas, la flotte du loueur en France, ainsi que celle de toutes les autres enseignes, va elle aussi obligatoirement s'étoffer en modèles électriques. En effet, depuis le premier janvier 2022, la loi dite LOM (Loi d'orientation des mobilités) impose aux loueurs de renouveler 10 % de leur flotte par des modèles électriques. Et ce n'est pas fini, puisque cette proportion montera à 20 % le premier janvier 2024, 35 % au premier janvier 2027, et enfin 50 % en 2030. La loi climat et résilience d'août 2021 parle même de 70 % pour cette même échéance.

Donc non, vous n'y couperez pas, vos voitures de location pour les vacances (ou autre besoin) seront bientôt des VE, que vous le vouliez ou non, aux USA ou ici... Et une question (un peu hors-sujet ici, on l'avoue...) qui nous vient. Normalement, on rend une voiture de location avec le plein, ce qui se fait en moins de 5 minutes avec une auto thermique. Mais qui peut prendre des heures avec un VE... Par exemple, les conditions générales de location d'un VE chez Hertz mentionnent qu'il faut rendre le véhicule avec le même niveau de charge que lors de la remise des clés (et que ce niveau est garanti à 75 % minimum). Et que dans le cas contraire, la recharge sera facturée. Mais à quel tarif du kWh ? Bref, c'est un autre débat. Mais cela va impliquer de prendre de nouvelles habitudes, surtout pour les locations à la journée, quand on roule jusqu'à l'heure limite de retour...