Le marché de l'occasion baisse fortement mais moins que le marché du neuf

Le mois dernier, les ventes de voitures neuves ont dégringolé : - 72 %. C'était attendu, vu que les mesures de confinement ont imposé la fermeture des concessions à partir du 15 mars. Et logiquement, le marché de l'occasion a également été secoué par le Covid-19, la majorité des points de vente étant là aussi fermés.

La chute est toutefois moins vertigineuse. Selon le baromètre AutoScout24, les ventes de voitures d'occasion ont reculé de 35 % en mars, soit 329 389 véhicules qui ont changé de mains. Vu que le confinement a été mis en place à la moitié du mois, l'occasion a limité la casse ! Grâce à un bon début d'année (+ 12 % en janvier, + 8 % en février), le bilan du premier trimestre n'est pas si catastrophique, avec un recul de 7,7 %, à 1,41 million de véhicules.

Forcément, comme pour les voitures neuves, difficile de tirer des enseignements des données du mois de mars, toutes les marques ayant des ventes en fort recul : - 33 % pour Volkswagen et BMW, - 35 % pour Peugeot, - 37 % pour Citroën et Renault, - 38 % pour Opel, Nissan ou Hyundai… Mais côté parts de marché, des marques se distinguent quand même avec de belles progressions : + 14 % pour Dacia, + 15 % pour Skoda et Kia… Cela confirme l'attrait grandissant de ces labels.