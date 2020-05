Le marché de l'occasion peut-il repartir "à fond" après le confinement ?

Nous l'avons lu, relu, entendu, réentendu, le gouvernement souhaite pour le moment encourager "à fond" le télétravail. Toutes les entreprises qui le peuvent, tous les postes qui s'y prêtent doivent continuer à être en télétravail. Du coup, pas besoin, dans l'immédiat, de reprendre sa voiture et donc de la remplacer, le cas échéant. Cela peut reculer pendant un bon moment l'intention d'achat d'une occasion.

Eh oui ! Si un acheteur potentiel avait initié un projet d'achat (ou un vendeur le projet de vente) avant le confinement, parce que tout simplement il le fallait (voiture en bout de course, accident...), celui-ci va être encore plus urgent. Mis de côté pendant deux mois par impossibilité, il va repartir très très rapidement. De plus, le temps du confinement aura aussi été mis à profit pour étudier le marché, préparer le terrain, choisir des annonces. Cela ira d'autant plus vite à partir d'aujourd'hui.

Même pour ceux qui avaient le projet de changer d'auto, la crise sanitaire mondiale, ce confinement historique, aura peut-être fait réfléchir. Nombreux en effet sont ceux qui ont communiqué, via des enquêtes ou les réseaux sociaux, leur volonté d'un monde nouveau. Leur désir d'une nouvelle façon de consommer. Quelle place aura la voiture ? Certainement une place moindre. Autrement dit, changer de voiture aussi souvent qu'avant ne sera plus une priorité.

Certains acheteurs/vendeurs avaient même déjà engagé une transaction avant le confinement (rdv pour voir la voiture déjà fait, essai déjà réalisé). Il ne reste plus qu'à la finaliser. Cela va venir grossir mécaniquement d'un seul coup les chiffres d'immatriculation, sans gros délai (fin du mois de mai et début du mois de juin).

Réticences à prendre les transports en commun. Les contacts rapprochés sont risqués. Et ceux qui prennent les transports en commun, que ce soit dans les grandes villes ou les communes moyennes le savent : les transports sont bondés aux heures de pointe. Avec la reprise des activités économiques, de plus en plus de travailleurs vont s'y retrouver, même si les mesures mises en place visent à réduire cette promiscuité. Cela peut, en toute logique, booster l'utilisation de la voiture, qui est un espace privé, une sorte de prolongement du confinement que l'on a connu chez soi. L'espace de sa voiture, on le maîtrise, on peut le désinfecter, on y est souvent seul, ou bien avec des personnes du premier cercle familial. Un lieu "sûr" en somme, loin des risques encourus dans le bouillon de culture des transports. Ceux qui n'en avaient pas pourraient donc succomber à ses avantages "sanitaires". Ce que prouve notre sondage réalisé avec Harris Interactive.