Le Maserati Grecale reporté pour cause de pénurie

Le Grecale est un modèle crucial pour Maserati qui ne pourra pas rester indéfiniment avec le seul Levante au catalogue sur le segment des SUV. Plus court, moins cher et à plus fort potentiel de vente, le Grecale devra toutefois attendre.

Maserati, qui devait le dévoiler dans le courant du mois de novembre à la presse avant d'enchaîner avec le lancement commercial, vient tout juste de nous annoncer que la présentation se fera finalement au mois de mars 2022. Un gros report qui s'explique par la pénurie de semi-conducteurs, Maserati ne préférant pas dévoiler trop tôt son SUV, s'il ne peut pas ensuite sortir rapidement des chaînes de production.

Le Maserati Grecale reprend la plateforme Giorgio du cousin italien, l'Alfa Romeo Stelvio. Un "clone" au trident qui bénéficiera évidemment d'équipements supplémentaires et de réglages spécifiques des trains roulants, en plus d'un intérieur spécifique à Maserati. Il s'agira du dernier modèle développé sur cette plateforme avant que Maserati ne passe progressivement à l'électrique, notamment avec les nouvelles GranTurismo et GranCabrio.