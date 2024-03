Le Mercedes Citan s'ouvre au Mixto

Les cabines approfondies sont bien pratiques. Réalisées sur la base d'un fourgon, elles permettent de transporter à la fois des marchandises et des personnes. C'est utile pour emmener une équipe et son matériel sur un chantier par exemple. Chez Mercedes, un fourgon à cabine approfondie s'appelle Mixto. Il y a déjà le Vito Mixto, voici maintenant le Citan Mixto. Ce véhicule est réalisé sur la base du Citan Extra long, atteignant une longueur totale de 4,92 mètres. Cette fourgonnette devient cabine approfondie grâce à une banquette arrière à trois places, chaque siège étant équipé d'un appuie-tête et d'une ceinture de sécurité trois points.

D'usage mixte, le Mixto l'est vraiment puisque cette banquette arrière peut se rabattre complètement, libérant de l'espace dans la zone de chargement ; le volume utile atteignant alors 3,25 m3. C'est logiquement un peu moins qu'avec un Citan juste Extra long, avec son volume utile de 3,6 m3. Idem pour la longueur utile au plancher qui est de 1,84 m sur le Mixto contre 2,23 m sur l'Extra long.

Bien équipé mais cher

Le Citan Mixto est proposé avec deux motorisations Diesel, le 110 CDI de 95 chevaux ou le 112 CDI de 116 chevaux. Une seule finition disponible, la First. Plutôt complète, elle intègre le volant multifonctions, le système multimédia MBUX, les rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, le capteur de luminosité et de pluie, les airbags conducteur, passager, latéraux thorax et rideaux avant ainsi que le siège conducteur réglable en hauteur. Il y a aussi, et de série sur ce Mixto, la climatisation, les portes coulissantes droite et gauche vitrées, la cloison flexible bien sûr, ainsi que l'éclairage à LED dans l'habitacle comme dans la zone de chargement.

Reste que le Mercedes Citan Mixto n'est pas donné : il est disponible au prix de 30 370 € HT pour le 110 CDI et de 31 035 € HT pour le 112 CDI.