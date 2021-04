Le Mercedes Classe G pourrait passer à l'électrique

Il est clairement plus facile de développer des véhicules électriques imposants et haut de gamme que des électriques bon marché et très compactes. C'est le constat que l'on peut encore faire en 2021 à la vue des arrivées sur le marché : EQS, Kia EV6, Hyundai Ioniq 5, Tesla Model Y, Audi e-tron GT... tous ces modèles ont une chose en commun : un gros gabarit, et un critère du poids qui ne pèse pas grand chose dans les priorités de développement. On peut comprendre les constructeurs : convertir un gros SUV déjà existant à l'électrique est plus facile que de concevoir une Lotus électrique.

C'est pourquoi Mercedes, comme d'autres, se concentre en grande partie sur les gros modèles pour sa première vague d'électrique. EQA mis à part, le catalogue des autos électriques se compose des EQC, EQV et prochainement EQS, EQE, accompagnées de deux gros SUV électriques.

Mercedes qui a justement enregistré deux noms pour protéger l'appellation : EQG 580 et EQG 560. Le Classe G passera-t-il à l'électrique ? Ola Kallenius, le patron de Mercedes, a déjà expliqué que le passage du Classe G à l'électrique était "inévitable". Lancée en 2018, l'actuelle génération W463 n'est pas conçue pour accueillir moteurs électrqiues et batteries. Mercedes pourrait tout à fait se servir de la plateforme modulaire des EQS et EQE pour lancer EQG aux côtés du Classe G thermique dans un futur proche.