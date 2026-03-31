Descendant du célèbre ML et toujours fabriqué aux Etats-Unis, le GLE de deuxième génération sorti en 2018 s'offre un second restylage après un premier coup de bistouri en 2023. L'objectif : détourner les projecteurs de ses rivaux Audi Q7 et BMW X5 , entre autres, avec une nouvelle identité visuelle typique des dernières Mercedes.

On remarque d'emblée les gros projecteurs LED à signature lumineuse en étoiles, une immense calandre, étoilée elle aussi (et lumineuse en option). L'emblême Mercedes s'invite également dans les feux arrière, désormais rejoints par un large bandeau noir, sauf sur la version à carrosserie "coupé". Et si vous pensiez que les modifications ne sont qu'esthétiques, détrompez-vous : 40% des éléments évoluent sur ce nouvel opus.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

L'habitacle notamment, a été profondément repensé avec une planche de bord redessinnée pouvant intégrer un troisième écran devant le passager, en complément du bloc d'instrumentation et du système multimédia. Par ailleurs, le GLE propose de nouvelles selleries en option, ultracossues avec notamment des surpiqures très élaborées. Dommage qu'il ne soigne plus vraiment les détails, les bas de portes cédant aux plastiques durs.

Les passagers du deuxième rang sont toujours privilégiés avec espace royal au niveau des jambes : de bon augure car ils seront peut-être amenés à en léguer au passagers du fond en faisant coulisser la banquette, le GLE proposant toujours des strapontins escamotables dans le coffre pour accueillir jusqu’à sept personnes, du moins en version microhybride. Dans le cas d’un modèle cinq places, le Mercedes propose un volume tout à fait intéressant de 630 litres dans le compartiment à bagages. Quel que soit la version choisie, le toit ouvrant vitré, ésormais en série, baigne l’ensemble de l’habitacle de lumière.

Sous le capot, fini les roturiers moteurs à quatre cylindres : le GLE propose au minimum des « 6 en ligne turbo », en essence comme en diesel, voire un V8 biturbo pour la tonitruante déclinaison 63 AMG. Parmi ces moteurs, seules les versions hybrides rechargeables échapperont d'emblée aux malus au CO2 en France (mais pas à la taxe au poids malgré un abattement pour les hybrides…), grâce à une batterie de 25 kWh qui promet d’ores et déjà plus de 90 km sans brûler une goutte de sans-plomb. De quoi déculpabiliser un peu avant la mise à feu du carburant.

Modèle d’accès à ces GLE « branchés », le 450e offre d’ores et déjà un niveau de puissance confortable puisque le moteur électrique de 170 ch complète un 3.0 turbo de 326 ch pour passer de 0 à 100 km/h en 5s6. Le budget d'utilisation devient alors secondaire, vous imaginez, mais peu importe quand on est mélomane et financièrement aisé. Mais si cela vous intéresse, sachez que Mercedes indique une consommation mixte, batterie vide, de 9.3 l/100 km. Inévitable avec un tel bestiau.

Et si cela ne suffit pas, une version 53 AMG propose, en plus d’une dotation résolument sportive, un moteur thermique de même architecture mais de 449 ch qui, de concert avec son homologue « zéro émission » de 184 ch, permet d’atteindre 585 ch cumulés et d'abattre le sacro-saint exercice de départ arrêté en 4s5.

Les familles nombreuses elles, devront se tourner vers les moteurs microhybrides qui proposent toujours des strapontins dans le coffre et pernettent ainsi des abattements conséquents sur les différentes taxes aux CO2 et masses (-200 kg et -20g/km par enfant mineur à partir de 3). Particulièrement vers le diesel 350d à 6 cylindres, au couple débordant.

Si les tarifs ne seront annoncés qu'en début de mois d'avril, on les imagine un tantinet salés. Le raffinement, la technologie et les performances, ça se paie, même sur un véhicule sorti il y a déjà 8 ans...