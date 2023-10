Le Mondial de l’auto de Paris 2024 s’annonce déjà

De façon unanime, le dernier salon de Lyon 2023 a été apprécié des visiteurs et des exposants. Le Mondial de Paris 2022, lui, a fait couler un peu plus d’encre à cause du boycott de certains grands groupes automobiles européens (les Allemands notamment). Mais le plus grand salon de France ne rend pas les armes pour autant : l’organisateur de l’évènement vient en effet d’annoncer les dates de la prochaine édition. Tout se passera au Parc des expositions à la Porte de Versailles du lundi 14 au dimanche 20 octobre 2024.

L’organisateur décrit d’ailleurs ce Mondial de l’auto de Paris comme la « plus grande fête automobile d’Europe », même si le salon de Genève 2024 fera probablement tout pour lui disputer ce statut. « A un an de l’ouverture au public, nous avons hâte de lever le rideau sur un Mondial 2024 qui, pour sa 90ème édition, sera plus que jamais populaire et festif. Nous travaillons sur une expérience encore plus immersive et engageante pour les visiteurs », déclare le directeur du Mondial de l’Auto Serge Gachot. « Nous sommes le premier événement européen célébrant l’automobile, qui est au cœur de notre mobilité au quotidien. Nous souhaitons mêler l’innovation à l’émotion et au plaisir que procure l’automobile pour l’ensemble de nos visiteurs », ajoute-t-il.

Le Mondial de l’auto arrivera-t-il à plaire ?

Dans un contexte où les grands salons automobiles institutionnels ont du mal à séduire les constructeurs automobiles et les visiteurs, la faute à des tarifs jugés élevés tant pour les professionnels que pour le public, le Mondial de l’Auto de Paris aura fort à faire pour se garder une place de choix parmi les rendez-vous incontournables du monde de l’automobile en Europe. Attendons maintenant de voir comment l’organisateur compte faire pour proposer un évènement attractif aussi bien pour les marques que pour les visiteurs.