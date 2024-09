Le "Monument préféré des Français" est un circuit automobile

Après le « Village préféré des Français », une émission animée par Stéphane Bern, le cru 2024 avait pour but d’élire le « Monument préféré des Français ». Le grand vainqueur n'aurait pu être les deux exemples cités plus haut puisqu’exclut du concours. En revanche, le Site Le Corbusier Firminy-Vert, la Saline Royale d'Arc-et-Senans ou encore le Parc de Saleccia avaient leur chance. Et bien, l'émission diffusée mercredi dernier en a certainement surpris plus d'un !

Le monument en question est automobile puisqu’il s’agit d’un circuit. Si ceux du Castellet et de Nevers Magny-Cours ont une riche histoire, c’est logiquement celui des 24 Heures du Mans qui arrive en tête. Au total, le circuit de la Sarthe bat 28 autres monuments sélectionnés pour concourir à ce titre.

Le circuit le plus célèbre du monde a fêté ses 100 ans l’année dernière et a accueilli pas moins de 325 000 spectateurs lors de l'épreuve des 24 heures. S’il a évolué avec le temps, notamment pour répondre aux différentes normes de sécurité avec un tour qui est passé de 17 à un peu plus de 13 km, les trois quarts du tracé sont des portions ouvertes à la circulation publique le reste de l’année.

Ce circuit a rapidement été reconnu comme l’une des trois épreuves automobiles les plus prestigieuses et palpitantes du monde avec le Grand Prix de Monaco et les 500 Miles d’Indianapolis. Cette année, le record du nombre de spectateurs a été battu (329 000) et l’évènement a été suivi par plus de 118 millions de téléspectateurs, dont 92 millions en direct. Il faut dire aussi que Ferrari a réussi à remporter la course pour la deuxième fois consécutive.

À l’honneur pendant les journées du patrimoine

Samedi et dimanche prochains auront lieu les journées du patrimoine. Le circuit ouvrira ses portes de 10h à 19h avec différentes animations : visites guidées du circuit, ouverture de l’atelier mécanique et de restauration, quiz, roulage de voitures anciennes… Il sera aussi possible de découvrir plus de 70 véhicules dans la collection permanente. L’entrée sera gratuite pour les moins de 10 ans, de 7 € pour les adultes et 4 € pour les jeunes de 10 à 18 ans.

Informations sur le site du musée des 24 Heures du Mans.