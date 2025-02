Le musée Mercedes bat des records

Les constructeurs allemands s’y entendent pour faire résonner un passé glorieux, et les musées Porsche, BMW (BMW Welt) et Mercedes représentent autant de passages incontournables pour les amateurs de belles choses. Les visiteurs ne s’y trompent pas, qui ont été exactement 882 422 à franchir les portes du musée Mercedes à Stuttgart l’an dernier, chiffre qui traduit une hausse de plus de 10% par rapport à 2023. Record battu, donc, avec un public en provenance de 162 pays, les étrangers les plus nombreux venant de France, de Chine et des Etats-Unis. "Quel résultat exceptionnel ! Le musée était particulièrement populaire pendant les mois d’été, notamment auprès des fans de football et des touristes venus à Stuttgart pour le Championnat d’Europe de football 2024", commente la direction du musée, qui dit maintenant attendre beaucoup de sa future exposition spéciale "Youngtimer". Du 11 avril au 2 novembre, le musée présentera une dizaine de véhicules issus de son histoire récente, ceci dans le but de "répondre à un souhait fréquemment exprimé [par les visiteurs] de rencontrer des véhicules de sa propre enfance et de sa jeunesse."

Cette exposition temporaire s’inscrit en complément du "Classics & Coffee" qui se tiendra chaque dimanche matin à partir de 9 heures, et ce du 13 avril au 12 octobre sur le parking du musée. Cet événement fédère des centaines de véhicules, essentiellement des Mercedes, même si le musée précise que toutes les marques sont les bienvenues chaque semaine, l’essentiel étant de célébrer l’automobile avec des modèles entretenus avec amour par leurs propriétaires.



Retrouvez ci-dessous le programme des journées spéciales lors des Classics & Coffee :

13 Avril - pas de thème particulier, tous les véhicules antérieurs à 2005 sont les bienvenus pour l’ouverture de la saison

18 Mai - focus sur les Mercedes “compactes” (à partir de la 190, ou W 201)

15 June - les supersportives, en partenariat avec la plateforme en ligne “Collecting Cars”

6 juillet - la saga des Classe S, à partir de 1972 et de la série 116

13 juillet - la saga des Classe G (à partir de 1979)

27 juillet - la saga des SL

3 août - la saga des Classe E (à partir de la W124 en 1993)

17 août - Porsche: Mercedes met à l’honneur l’autre marque de Stuttgart

7 septembre - la communauté Mercedes Classic est invitée à voter pour choisir le thème de la journée

21 septembre - focus sur AMG

28 septembre - focus sur les Mercedes “outdoor” et les utilitaires

12 October 2025 - fin de la saison Classics & Coffee