Le Nissan Juke Shadow à 230 € par mois

Les séries limitées et spéciales, les constructeurs en raffolent pour « animer » leur gamme. Il s’agit très souvent d’une version techniquement identique, mais à la présentation différente et surtout à l’équipement enrichi.

Nissan communique ainsi sur son nouveau venu, le Juke Shadow, uniquement disponible en France et limité à 400 exemplaires. La marque précise « qu’aux équipements très complets s’ajoute une peinture, inédite à ce niveau de finition, métallisée bi-ton, alliant toit noir et teinte de carrosserie Gris Argile, Blanc Lunaire ou Bleu Magnétique ».

En allant faire un petit tour sur le configurateur de la marque. On s’aperçoit que ces teintes, facturées en option à 850 €, sont déjà disponibles sur le Juke N-Connecta Essence de 114 ch. Seul le toit noir ne peut être configuré. En somme, ce Juke Shadow ne propose en plus que la combinaison de couleur, un peu maigre pour une série spéciale.

74 € d’économie par mois

En réalité, l’intérêt se trouve ailleurs. Initialement, le Juke N-Connecta Essence 114 ch, est facturé 27 900 € (option teinte comprise) ou 304 € par mois. Avec cette série, Nissan le propose pour 230 € par mois. Une belle économie d’autant que les conditions sont identiques à savoir une location longue durée qui court sur 49 mois, un apport de 3 500 € et un kilométrage limité à 40 000 km. Ce dernier paramètre peut toutefois paraître un peu juste puique que cela limite le kilométrage annuel à 10 000 km maximum.

De son côté, un Renault Captur Techno Mild Hybrid 140 ch, facturé moins cher à 28 500 €, nécessite au minimum 290 € par mois avec des conditions identiques. Quant au Peugeot 2008, la version Allure PureTech de 100 ch est plus chère avec 29 750 €. Les loyers sont aussi un peu plus importants, 252 € par mois. Enfin, l'apport est aussi plus conséquent avec 5 476 €.