C’est ainsi qu’informé de cette opération, il nous a été proposé d’assister à son déroulement et son tournage. Cela avait lieu le 12 août 2024, dans le milieu urbain de La Défense, à quelques pas de la Grande Arche. Au loin, j’aperçois une grue sur une esplanade, à proximité d’un immeuble de bureaux. Vu la dimension de l’engin, ce n’est pas un déménagement, cap sur celle-ci donc.

Sous une chaleur de plomb s’affaire la petite équipe composée de la production, des cascadeurs, des huissiers, et de l’ambassadeur de la marque qui n’est autre que Denis Brogniart. Ce genre d’événement rappelle un peu Top Gear. Et c’est donc sans surprise que l’on retrouve aux commandes de vieilles connaissances, à savoir une partie de l’équipe de production de la BBC France, que nous avions déjà rencontrée sur le plateau de la version française de Top Gear. Pour filmer l’opération, Nissan ne pouvait sans doute trouver mieux.

dailymotion Le Nissan Qashqai s’offre un record du monde insolite

Ce projet s’est monté en très peu de temps, moins de deux mois. Autant dire que de l’aveu même des différents protagonistes, cela a été du sport. Il a fallu réunir rapidement une équipe capable de mener le projet à bien. L’équipe de production française a pris contact avec des personnes ayant déjà travaillé sur le saut d’une voiture à l’élastique depuis le barrage de Luzzone. Leur expérience est fort utile pour agir rapidement.

Un autre pôle important et qui va travailler de concert concerne celui des cascadeurs. Dans ce petit monde, tout le monde se connaît. La confiance est aussi une notion importante, surtout lorsque l’on est attaché à une voiture s’élançant dans le vide. Le cascadeur et pilote Laurent Lasko a donc été contacté. Colt Seavers des temps modernes, vous l’avez sans doute vu sans le savoir que ce soit dans un show (dont « Moteurs, Action ! À Disneyland) ou sur petit et grand écran (Lupin, Un week-end à Taipei…).

Immédiatement, pour la partie opérationnelle il dirige la production vers un « clan » de cascadeurs, la famille Bataille. Depuis quatre générations, cette famille se transmet le gène du cinéma, de l’action, et du savoir-faire. Ce sont ainsi eux qui vont réaliser la cage permettant d’emporter le Nissan Qashqai dans les airs, et de le libérer comme il se doit. La structure est construite spécialement sur mesure. Pas d’ordinateur pour calculer, tout est fait par l’expérience, avec la sécurité comme exigence première. Comme entendu « S’il y a un doute, il n’y a pas de doute » (traduction : on ne fait pas).

Enfin, quand la voiture s’élance tout le monde n’est pas passif. Dans la grue, Jean-Baptiste est aux aguets. Il a la charge d’actionner celle-ci pour accompagner et calmer les mouvements de la voiture, un peu trop éprise de liberté sur son élastique. Pour que cela se passe sans accroc, il y aura eu les jours précédents des tests en milieu non urbain. Ce 12 août, la voiture fera trois sauts pour assurer les prises de vues et assurer le record.

Et pour valider celui-ci, un représentant du Guinness Book est présent et surveille que tout se passe correctement. Un huissier de justice, en l’occurrence Maître Simonin, est également présent pour vérifier que tout se déroule correctement aux exigences de l’inscription du record. Il existe toute une liste de critères à respecter pour que le Qashqai entre dans le célèbre livre. Si par exemple un rétroviseur se détache en cours de saut, c’est perdu.

Mais finalement, tout est bien qui fini bien, et l’équipe de communication peut s’enorgueillir de faire entrer le Qashqai au Guinness Book grâce à ce saut de 65 mètres. Est-ce que cela donnera des idées à Top Gear France pour une nouvelle saison ? Nous verrons bien. Ce qui est sûr, c’est que l’équipe présente ce jour est prête pour relever de nouveaux défis. C’est d’ailleurs leur moteur au quotidien, alors cap sur la prochaine cascade !