Le nombre d'accidents sur les routes repart à la hausse

Nous l'avions vu venir, les statistiques publiées aujourd'hui par la Sécurité Routière le confirment : la situation se dégrade sur les routes, alors que la circulation est redevenue normale, c’est-à-dire comparable à celle avant la crise sanitaire.

En juin, 289 personnes ont perdu la vie sur les routes. C'est 78 de plus qu'en 2020, avec cependant une circulation moindre. Mais c'est seulement 3 de moins qu'en juin 2019, avant le Covid donc. Plus inquiétant, les autres indicateurs sont dans le rouge par rapport à 2019. Le nombre d'accidents a grimpé de 6 %, à 5 562. Et le nombre de blessés a progressé de 5 %, à 7 020.

D'ailleurs, sur l'ensemble du semestre, les résultats sont certes à la baisse, mais dans des proportions parfois limitées, alors que de nombreuses restrictions (confinement, couvre-feu) ont été en vigueur. Ainsi, de janvier à juin, il y a eu 24 288 accidents, en recul de 9 % seulement.

Il faut toutefois noter que le nombre de tués sur le semestre est en recul de 18 %, à 1 239. Il y a eu une baisse notable chez les automobilistes et surtout les piétons. Pour ces derniers, 149 décès ont été enregistrés au cours du premier semestre, contre 228 en 2019. En revanche, le nombre de cyclistes tués progresse, de 89 à 98.