Le nouveau Peugeot E-3008 électrique ridiculise la E-308 sur le papier

Peugeot vient de dévoiler les premiers prix de son tout nouveau 3008 de troisième génération, facturé à 38 490€ en version thermique de 136 chevaux et à 44 990€ en version électrique avec son moteur de 210 chevaux et des batteries de 73 kWh, autorisant une autonomie maximale de 525 kilomètres d’après le très optimiste cycle d’homologation WLTP. Ce positionnement tarifaire le place à mi-chemin entre un Renault Scénic E-Tech de base à batteries de 60 kWh (autonomie maximale promise à 420 km) tarifé à 39 990€ et sa version Grande Autonomie à batteries de 87 kWh (autonomie maximale annoncée à 625 km) proposé à 46 990€.

Surtout, ces prix un peu plus « doux » que ceux des précédents modèles électriques de Peugeot rendent quasiment obsolète sa petite sœur de gamme : la berline compacte E-308, ne disposant que de batteries de 54 kWh en capacité brute autorisant une autonomie maximum de 416 km d’après le cycle WLTP, affichée à 43 900€ en version de base. Certes, cette dernière bénéficie actuellement d’une remise immédiate la plaçant à 42 590€ et d’un équipement de base correct avec notamment le régulateur de vitesse adaptatif et la climatisation automatique. Mais on ne voit pas comment ce faible écart de prix pourrait convaincre des clients de préférer la berline compacte au SUV.

Bientôt une nouvelle baisse de prix pour la E-308 ?

Concurrente directe de la Renault Mégane E-Tech, la berline compacte de la marque au lion coûte 6 000€ de plus que sa rivale dotée de batteries un peu plus grosses (avec certes un équipement intérieur légèrement moins bon à ce prix). Avec une Mégane E-Tech en finition Techno mieux équipée, l’écart de prix est toujours de 4 000€. Bref, on ne voit pas comment Peugeot pourrait garder ce niveau de prix pour la E-308 tout en assurant son succès commercial.