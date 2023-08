Le nouveau Toyota Land Cruiser J70 (2023) casse les codes du marché automobile

De par sa carrière, le Toyota Land Cruiser n’a rien à envier aux Land Rover Defender, Jeep Wrangler et autres Mercedes Classe G parmi les tous-terrains les plus robustes de l’histoire. Apparu pour la première fois en 1951, ce 4x4 est toujours resté au catalogue depuis sous des formes qui n’ont cessé d’évoluer au fil des décennies. Devenu comme ses principaux rivaux un modèle de plus en plus luxueux, il s’est décliné en plusieurs familles de véhicules à partir du milieu des années 80 avec l’arrivée notable des « Prado », connus en Europe sous le nom « Land Cruiser » comme les autres variantes du tout-terrain japonais.

Le Land Cruiser que vient de dévoiler officiellement Toyota est le descendant de cette lignée Prado, le sixième du genre. Son design rétro et carré, évoquant le riche passé de l’histoire du Toyota Land Cruiser, risque de faire fureur auprès des amateurs de 4x4 forts en gueule et tranche radicalement avec le design du précédent modèle aux traits quelconques. Il sera commercialisé sur notre marché même si on ne connaît pas encore la composition de sa gamme.

Le modèle au style très rustique que vous pouvez observer dans les images accompagnant cet article, en revanche, possède un châssis dont les racines remontent à l’année 1984. Il s’agit du Land Cruiser série « J70 », disparu chez nous à la fin du siècle dernier (et qu’on croise toujours sur les routes de France dans ses versions utilitaires pures qui sont restées commercialisées plus longtemps). Maintenu sur certains marchés aux besoins très spécifiques, ce Land Cruiser J70 a fini par quitter le catalogue neuf il y a quelques années pour n’être plus commercialisé qu’en Australie. Et en 2023 il revient sur ces mêmes marchés (y compris celui du Japon) avec quelques améliorations mécaniques et un design revu !

Hors du temps

A côté de ce Land Cruiser J70, les « vieux briscards » à châssis séparé comme le Mercedes Classe G, l’Ineos Grenadier ou le Jeep Wrangler paraîtraient presque modernes. Contrairement à ces derniers, il ne fait même pas l’effort d’afficher un écran tactile sur sa planche de bord dans sa version de base (il y a pourtant bien une grosse tablette sur les versions haut de gamme) et se contente d’une présentation intérieure la plus rustique possible. Simplement mis à jour au niveau des normes de pollution et de sécurité dans des marchés moins exigeants que ceux de l’Union Européenne, il utilise un quatre cylindres turbo-diesel de 2,8 litres développant 204 chevaux et 500 Nm de couple.

Ou, en Australie, un V8 turbo-diesel de 4,5 litres développant 205 chevaux et 430 Nm de couple. Destiné aux professionnels nécessitant un véhicule utilitaire le plus robuste et simple possible, il existe en version simple cabine et double cabine pick-up mais aussi « station-wagon ». On continuera probablement de le voir dans le bush australien ou dans les déserts les plus inhospitaliers de la planète. Très loin du marché européen…