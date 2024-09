Le nouveau Volkswagen Transporter fait peau neuve, mais semble déjà connu

C’est à l’occasion du IAA de Hanovre que Volkswagen présente son utilitaire Transporter et sa variante minibus Caravelle. Il s’agit pour la marque d’un modèle très important, dont l’image s’exporte au-delà des artisans.

En termes de design, il marque une certaine rupture avec les dernières générations, notamment depuis le T4. La partie avant s’inspire des modèles récents comme les optiques reprenant le style de celles d’une ID.3 par exemple. De profil, on note une ligne de caractère plus plongeante et un vitrage biseauté sur l’arrière, ce qui n'est pas le cas de ceux des portières. Ce profil ne vous rappelle pas un certain Ford Transit Custom ? Rien de plus normal puisque le Volkswagen reprend les éléments techniques du Ford. Les partenariats entre constructeurs sont monnaie courante dans l’univers de l’utilitaire.

La marque allemande souhaite plaire au plus grand nombre, c’est pourquoi le capot abrite différents types de moteurs. Le diesel est toujours de la partie avec trois versions de TDI : 110, 150 et 170 ch. Cette dernière est associée en série à une boîte automatique à huit rapports, qui est par ailleurs proposée en option sur le TDI de 150 ch. Les deux moteurs les plus puissants peuvent aussi être dotés de la transmission intégrale 4MOTION.

Du côté de l’électrification, la version hybride rechargeable culmine à 232 ch. Les e-Transporter et e-Caravelle entièrement électriques se déclinent en trois puissances (136, 218 et 286 ch), mais partagent la même batterie de 64 kWh de capacité nette. Pour le moment, la marque ne communique pas l’autonomie. Toutefois, elle devrait être identique à celle de son cousin technique qui annonce 337 km.

Un Transporter pour transporter

À l’intérieur, la planche de bord est entièrement nouvelle, mais aussi très proche de celle du Ford Transit Custom. Le conducteur a droit à un combiné d’instrumentation numérique et un écran tactile de 13 pouces chacun. Toutefois, plusieurs commandes physiques sont préservées.

Un Transporter est avant tout fait pour transporter. Le dernier-né augmente son volume de chargement de 10 % (en taille L1-H1) avec 5,8 m3. Au maximum, il peut engloutir jusqu’à 9 m3 de marchandises et supporter une charge de 1,33 tonne. Enfin, le poids tractable maximum s’établit à 2,8 tonnes.