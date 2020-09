Le patron de Cupra devient PDG de Seat

Y'a-t-il un pilote dans l'avion Seat ? Depuis le départ de Luca de Meo pour de nouvelles aventures compliquées et ambitieuses chez Renault, le constructeur espagnol était sans patron. Enfin pas tout à fait, puisque le responsable de l'informatique et des finances chez Seat avait pris le poste par intérim, mais ce n'était pas son destin.

Finalement, Seat s'est trouvé un nouveau boss. Et ce n'est pas un inconnu puisque le Britannique Wayne Griffiths, le PDG de Cupra, va désormais endosser double casquette : patron de Seat et de Cupra. Un rassemblement des forces qui pose toutefois le problème de l'indépendance de Cupra, alors que la marque avait justement été créée pour prendre ses distances avec Seat et disposer d'une vraie identité. Le Formentor en est d'ailleurs la parfaite représentation, puisqu'il s'agit du premier modèle Cupra qui n'est pas dérivé d'une Seat.

Ce n'est pas tout, puisqu'en plus de ces deux rôles majeurs chez Seat et Cupra, Wayne Griffiths sera toujours le directeur des ventes et du marketing de Seat. En bref, au four et au moulin pour celui qui est déjà adoubé par le patron du groupe Volkswagen, qui a souligné le bon travail de Griffiths à la tête des ventes pendant 4 ans, dans une période où Seat a fortement progressé.