Le patron de Tesla sous-entend que les travailleurs de l'automobile sont trop exigeants

« Ils veulent une augmentation de salaire de 40% et des semaines à 32 heures de travail. La façon la plus sûre de mener la General Motors, Ford et Chrysler à la faillite », vient de lâcher Elon Musk sur son compte personnel du réseau X (anciennement Twitter) qui lui appartient. Voilà donc le commentaire du patron de Tesla à l’égard des travailleurs des principaux groupes automobiles américains, en grève au pays de l’Oncle Sam depuis quelques jours pour obtenir de meilleures conditions de travail et des revalorisations salariales. Des mouvements de grève qui paralysent une partie de l’activité automobile américaine et qui forcent ses dirigeants à négocier, mais aussi les principaux responsables politiques du pays (jusqu’au président Joe Biden).

Dans un contexte où l’inflation touche énormément les Américains, le plus grand syndicat automobile américain (l’UAW) serait en train d’obtenir une revalorisation salariale de 36% d’après les journalistes d’Automotive News. La question des semaines à 32 heures de travail est également discutée pour les tâches physiques et fatigantes.

Des conditions de travail trop dures chez Tesla ?

Il faut rappeler que ces conditions de travail font justement débat chez Tesla, où Elon Musk fait tout pour éviter que ses salariés américains ne rejoignent les grands syndicats. En Allemagne, la situation serait mauvaise d’après de récentes sources avec des employés se plaignant d’un rythme trop dur et une bataille similaire contre l’implantation de syndicats défendant les employés de l’usine Tesla de Berlin. L’usine aurait même dû réduire son rythme de production à cause d’un manque de main-d’œuvre.