Le pétrole frôle les 100 $, les carburants vont continuer d'augmenter

Le discours de Vladimir Poutine, qui a fait entrer la crise entre la Russie et l'Ukraine dans une nouvelle dimension, fait trembler le monde et son économie. Les Bourses européennes ont chuté à leur ouverture ce mardi, tandis que le pétrole augmente. Déjà très haut, l'or noir frôle désormais la barre symbolique des 100 $. Au moment où l'on écrit ces lignes, le baril de Brent, référence européenne, est à 99 $.

La crise ukrainienne s'ajoute à de nombreux facteurs qui font grimper les cours du pétrole depuis début 2021. Mais après une légère accalmie en décembre, où le baril était redescendu sous 75 $, il est vite reparti à la hausse pour atteindre des niveaux qui n'avaient pas été connus depuis plus de sept ans.

Les cours sont portés par une progression de la demande, dans un contexte de reprise économique après la fin des périodes de restrictions les plus importantes. Mais cette hausse de la demande se heurte à une offre qui est limitée. Les principaux pays producteurs se sont entendus pour ne pas augmenter trop vite les extractions. Et ceux-ci n'arrivent même pas à produire autant que promis, à cause notamment d'un manque d'investissements dans leurs infrastructures, ce qui joue davantage sur l'offre.

Tout au bout de la chaîne pétrolière, l'automobiliste va payer encore plus cher, alors que les prix des carburants battent chaque semaine des records depuis le début de l'année. Le litre de gazole vient de dépasser 1,70 € en moyenne dans l'Hexagone. Le litre de sans-plomb 95 E10 a dépassé 1,76 €. Les prix vont donc encore grimper à court terme. Jusqu'à quand ? Impossible de le savoir, le contexte mondial rendant toujours l'avenir incertain.