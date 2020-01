Le pétrolier Total annonce le déploiement de 20 000 points de recharge pour voiture électrique

Loin des chiffres avancés par Ionity (rappelons que le projet vise 400 points de recharge en Europe cette année), Total se lance dans le marché de la borne avec un gros contrat. En fait, selon le pétrolier français, il s'agirait du "plus grand marché public de recharge pour véhicules électriques en Europe".

Malheureusement pour nous, nous n'en verrons pas la couleur. Les 20 000 points de recharge (!) seront tous installés aux Pays-Bas, après que l'accord a été signé avec la Région Métropolitaine d'Amsterdam. La Hollande Septentrionnale, le Flevoland et Utrecht sont notamment les régions visées.

"Ce nouveau contrat vise à répondre à la forte croissance de la demande en points de charge publics pour véhicules électriques (VE) aux Pays-Bas. Ce réseau de recharge couvre une population de 3,2 millions d’habitants et près de 15 % de la demande actuelle en matière de charge pour VE aux Pays-Bas", commente Total dans son communiqué.

Total précise que l'énergie de ce réseau sera 100 % d'origine renouvelable. Malheureusement, le groupe français ne précise pas la puissance de recharge de ces bornes, et c'est bien dommage. Mais on imagine qu'il s'agira de bornes plutôt "lentes" en comparaison de Ionity et des Superchargers de Tesla.