Le plus grand fabricant de pneus au monde n'a rien à voir avec l'industrie automobile

Depuis plusieurs années déjà, le manufacturier français Michelin et le japonais Bridgestone se battent pour être le premier au niveau mondial. Pourtant, un acteur d’un milieu totalement différent est loin devant, il s’agit du fabricant de jouets Lego.

Et oui, la firme danoise fabrique environ 300 millions de pneus par an alors que les deux plus grands manufacturiers sont en dessous des 200 millions d’enveloppes. À l’image des vrais fabricants, Lego dispose d’une grande gamme de pneumatiques, que ce soit pour les voitures, les motos, les camions ou encore les engins de chantier

L'environnement, un sujet commun

Si leurs secteurs d’activité n’ont rien en commun, ils sont tous les deux confrontés au même problème : l’impact environnemental. Ainsi, Michelin, comme tous les autres manufacturiers, a fait des efforts pour développer des pneus « verts », qui limitent leur résistance au roulement, et par conséquent la consommation des véhicules.

Pour Lego, la résistance au roulement n’est pas le sujet. En revanche, la marque a récemment indiqué l’introduction de nouveaux pneus fabriqués à partir de filets de pêche, de cordage et d’huile moteur recyclés. Pour le moment, ces pneus contiennent 30 % de matières recyclées et seront utilisés dans 120 jouets différents d’ici la fin de l’année.

Pas d'abrasion pour Lego

Si Lego produit nettement plus de pneus, leur taille est aussi bien plus petite et l’usure quasi inexistante. Pour les vrais pneus, la question se pose, d’autant que cette usure dissipe dans l’air des particules. L’association Agir pour l’environnement estime qu’un véhicule totalement 250 000 km a émis entre 17 et 40 kg de gomme de pneumatique.

La future norme Euro 7 prendra en compte l’abrasion des pneumatiques pour définir des seuils d’émission maximum. De ce côté-là, Lego ne sera jamais inquiété.