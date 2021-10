Le Porsche Macan électrique arrive en 2023

Pour Porsche, l’investissement dans la catégorie des SUV avec le Porsche Cayenne puis le Porsche Macan est très profitable. Ce sont ces deux modèles qui tirent la production vers le haut de Porsche, en particulier le Porsche Macan qui représente à lui seul le tiers des ventes de la marque sportive de Stuttgart. Pourtant face à des normes antipollution de plus en plus sévères Porsche a décidé de revoir la copie du Macan et d’en faire un modèle 100 % électrique.

Le Macan thermique n’est pas mort

Que se rassurent les fans du Macan thermique, celui-ci devrait poursuivre sa carrière en parallèle avec le modèle 100 % électrique, le temps que tous les marchés automobiles du monde se convertissent à l’électrique. C’est pour cela que le Porsche Macan thermique vient de subir un gros restylage : style plus agressif, moins de boutons à l’intérieur et plus de commandes tactiles, augmentation de puissance sous le capot… En ce concerne le futur opus, il ne reprendra pratiquement rien de ce Macan puisqu’il va disposer d’une nouvelle plateforme.

Plateforme spéciale électrique

C’est la plateforme PPE (Premium Platform Electric) qui est conçue en partenariat avec Audi qui va servir de base technique à ce nouveau Porsche Macan électrique. Une plateforme moderne qui accueille la technologie 800 volts qui autorise la recharge ultra-rapide. Ce modèle utilisera également de batteries de fortes capacités (jusqu’à 100 kWh) et devrait afficher une autonomie bien supérieure à celle de la Porsche Taycan. Alors que la Taycan peut dans sa version la plus performante atteindre les 464 km d’autonomie, le SUV électrique Porsche Macan devrait pouvoir atteindre les 700 km.

Des performances de haut niveau

Pour ce qui concerne les performances, pour Porsche il n’est pas question que le Porsche Macan électrique soit un modèle plan-plan, il est obligatoire qu’il égale, voire dépasse, les performances de ses concurrents. On peut imaginer que le Porsche Macan électrique le plus sportif soit aussi performant que le nouveau Porsche Macan GTS au bloc V6 de 440 ch qui peut passer de 0 à 100 km/h en 4s3. Ce qui est sûr, c’est qu’il aura droit avec certaines versions à deux électromoteurs, un à l’avant, l’autre à l’arrière afin de bénéficier d’une transmission intégrale performante.

En attendant 2023

L’arrivée de ce nouveau modèle est prévue pour 2023 et en attendant cette date, Porsche poursuit avec assiduité les tests du futur Macan électrique sur la route. Plusieurs prototypes très camouflés du Macan électrique circulent en ce moment même sur les routes dans la région de Stuttgart.

Le futur Porsche Macan électrique en dix points

Nouvelle génération du Porsche Macan 100 % électrique

Carrosserie 5 portes, cinq places

Lancement prévu pour l’année 2023

Plateforme inédite PPE (Premium Platform Electric)

Base technique pour modèles premium électrique étudiée en partenariat avec Audi

Technologie 800 Volts pour recharge ultra-rapide

Batteries à forte capacité (jusqu’à 100 kWh)

Autonomie importante : jusqu’à 700 km

Version haut de gamme à deux électromoteurs (un à l’avant un à l’arrière) pour disposer d’une transmission intégrale

Tarif : à partir de 80 000 €*

*Estimation