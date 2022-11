Dans sa stratégie de communication visant à paraître plus proche des Français, le Président de la République Emmanuel Macron participe régulièrement au tournage de courtes vidéos publiées sur le compte Youtube de l’Elysée. L’idée ? Répondre à des questions formulées le plus souvent sur Twitter en valorisant le travail du gouvernement depuis son arrivée au pouvoir en 2017. Dans la dernière vidéo de cette petite série, il parle de l’écologie de manière générale et de la voiture électrique en particulier (à partir de 4 minutes 47 dans la séquence ci-dessous).

Le Président Macron exagère-t-il sur la voiture électrique ?

« Quand j’ai été élu pour la première fois il y a cinq ans, on n’avait qu’une voiture électrique sur 30 et aujourd’hui, on compte désormais une voiture électrique sur 8 voitures neuves vendues en France » déclare-t-il, laissant entendre que ce progrès est dû aux actions de son gouvernement et aux mesures incitant à acheter des voitures électriques. Or, il s’agit là de l’évolution naturelle du marché automobile européen avec une offre qui s’est considérablement développée chez les principaux constructeurs au cours des dernières années. On peut donc estimer qu’il essaie de reprendre à son compte l’augmentation des ventes de voitures électriques, surtout qu’il existait déjà un gros bonus écologique en France depuis la fin des années 2000.

Une vision optimiste de l’avenir

Sans surprise, Emmanuel Macron voit aussi l’avenir avec optimisme pour le marché de l’automobile électrique. Il affirme que la politique mise en place par son gouvernement va permettre de réduire la dépendance à la Chine et de produire beaucoup plus en France, avec « un million de véhicules électriques fabriqués dans le pays d’ici 2027 ». Même remarque pour la production des batteries, avec « la construction de quatre gigafactories et environ deux millions de batteries assemblées en France en 2027 » et même des sites d’extraction de lithium dans le pays pour améliorer le bilan écologique de la chaîne de production des voitures électriques. Des annonces en phase avec les prévisions de Renault et de Stellantis sur le nombre de véhicules électriques qu'ils espèrent fabriquer en France d'ici la seconde moitié de la décennie, même si le patron de Stellantis Carlos Tavares, estimait il y a quelques jours qu’il est toujours « trop cher actuellement de fabriquer des voitures électriques en Europe ». Pour ce qui est du lithium, rappelons qu'un grand projet est actuellement en cours dans l'Allier avec une mine qui doit ouvrir en 2027.