Fabriquer des voitures électriques en Europe ? trop cher pour Stellantis

Depuis quelques mois, la dépendance des constructeurs automobiles vis-à-vis de la Chine commence à inquiéter. Alors que l’Empire du Milieu produit actuellement plus de la moitié des batteries des autos électriques vendues dans le monde et qu’elle propose désormais des modèles compétitifs sur le Vieux Continent, les marques européennes planchent sur des circuits de production permettant de ne plus passer systématiquement par des partenaires chinois.

Mais alors que certains groupes prévoient de rapatrier ces chaînes de production des voitures électriques en Europe, histoire de renforcer l’industrie locale, le patron de Stellantis Carlos Tavares semble ne pas croire à la viabilité de tels projets à court terme. « Pour l’instant, l’Europe n’est pas capable de fabriquer des voitures électriques abordables », estime-t-il. Alors, où fabriquer ces voitures électriques qui doivent pourtant inonder le marché européen dans les années à venir ?

L’Inde, la nouvelle Chine ?

Pour Carlos Tavares dans des propos rapportés par Automotive News, l’Inde pourrait très bien représenter le pays idéal pour produire un grand nombre de voitures électriques et les exporter. Non seulement il prévoit que Stellantis augmente ses moyens de production dans le pays pour fabriquer localement les véhicules destinés à ce marché, mais il n’écarte pas la possibilité de les exporter jusqu’en Europe pour bénéficier de ces coûts de production très bas. Pas sûr, à l’heure où les gouvernements européens poussent fort pour relocaliser la production des voitures électriques sur le vieux continent, que cette perspective se révèle populaire. Une chose est sûre : Stellantis présentera l’année prochaine en Inde une petite voiture électrique basée sur la plateforme de la Citroën C3 actuelle.