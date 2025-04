Le prix des Renault Austral et Espace restylés

Renault vient de restyler coup sur coup le grand Espace et l’Austral, deux SUV partageants les mêmes éléments techniques (et la même face avant). Le premier s’attaque pour rappel au Peugeot 3008, le second plutôt au 5008 avec sa capacité à emporter sept occupants et à maximiser les volumes.

Dans la foulée de la présentation des images et des caractéristiques techniques des deux modèles (qui n’évoluent pas sur le plan des motorisations), Renault détaille cette fois leurs prix.

L’Austral restylé à partir de 41 800€

Dans le cas de l’Austral restylé tout d’abord, les prix démarreront à 41 800€ en finition Evolution. C’est beaucoup plus cher que les 36 600€ demandés par la mouture « pré-restylage » dans sa version de base (moteur essence à hybridation légère de 130 chevaux), mais ça se comprend puisque l’Austral restylé impose le moteur hybride de 200 chevaux pour l’instant. Avant ce restylage, la même version s’affichait 41 300€.

Cet Austral restylé laisse le choix entre les niveaux « Evolution », « Techno » et « Esprit Alpine ». Côté options, le dernier niveau donnera accès aux feux matrix LED moyennant un supplément de 1000€ et les deux plus hauts niveaux permettront d’obtenir le grand toit vitré à 1 000€.

L’Espace restylé à partir de 45 000€

Uniquement disponible avec le moteur hybride de 200 chevaux lui aussi (et très proche en design), l’Espace restylé démarre à 45 000€. C’est 500€ de moins que la précédente mouture, alors que la déclinaison à sept places demande au minimum 46 000€. Les finitions vont de « Techno » à « Iconic » en passant par « Esprit Alpine ». Côté options, le catalogue est similaire à celui de l’Austral mais avec certains équipements plus haut de gamme comme le toit Solarbay à 1 500€ (alors que l’Austral se contente d’un simple toit vitré).

Le Rafale s’améliore légèrement

Renault en profite pour apporter quelques améliorations au Rafale, reposant lui aussi sur une architecture technique très proche de celle des Austral et Espace : « Rafale profite du restylage d’Austral et d’Espace pour compléter sa gamme avec quelques nouveautés : système de reconnaissance du conducteur pour un accueil personnalisé, teinte gris schiste satin ou encore nouveaux packs disponibles selon les versions », peut-on lire dans le communiqué.