Le nouveau Renault Espace restylé ressemble à un gros Rafale

Lancé sur notre marché en 2023, le Renault Espace de sixième génération rompt totalement avec les précédentes moutures de cette lignée remontant jusqu’à l’année 1984. D’un monospace presque révolutionnaire, il est passé à une silhouette de gros SUV allongé (en l’occurrence un Austral à l’empattement agrandi et à la poupe étirée pour faire simple).

Moins de deux ans après ce lancement, le modèle le plus spacieux de la gamme Renault reçoit déjà un restylage de mi-carrière : la nouvelle équipe de design de la marque a voulu l’adapter le plus tôt possible aux nouveaux codes stylistiques, ceux qui avaient été inaugurés par le Rafale (à la base technique très proche) et qui se retrouveront très prochainement sur l’Austral restylé.

Sans surprise (on a déjà vu des fuites de l’Austral restylé il y a quelques mois annonçant ces modifications), cet Espace restylé ressemble donc beaucoup au Rafale au niveau de sa face avant. Même remarque pour ses nouveaux feux arrière, désormais séparés alors que la précédente mouture disposait d’un bandeau lumineux courant sur toute la largeur de la carrosserie.

De toutes petites améliorations

L’intérieur reste quasiment identique à celui de l’Espace pré-restylage avec le double écran propulsé par l’interface OpenR utilisant le logiciel d’Android Automotive. La programmation de cette interface évolue avec les effets sonores « signés Jean-Michel Jarre » comme dans le Rafale, mais surtout un système de reconnaissance visuelle du conducteur en option permettant de sélectionner automatiquement ses réglages (et choix de radio préférés). Ce conducteur (et son passager) profitera de nouveaux sièges avant au maintien amélioré d’après Renault.

La nouveauté la plus notable dans cet intérieur concerne le grand toit vitré Solarbay qui fait son apparition au catalogue des options. Il peut se commander par la voix via Google Assistant. L’Espace conserve ses cinq places de base et ses sept places en option.

Sous le capot, rien de nouveau

Le Renault Espace conserve l’unique motorisation hybride non rechargeable de 200 chevaux (toujours sur la base d’un petit bloc 3 cylindres turbo 1,2 litre de 130 chevaux) avec simplement une boîte automatique (transmission à crabots) à la cartographie modifiée. Les 108 g/km annoncés (homologation provisoire) lui permettront d’éviter le malus CO2 2025, mais pas le malus masse auquel il devait déjà se plier.

Renault annonce enfin un meilleur traitement de l’isolation acoustique au niveau des vitres et de la baie moteur. On ne connaît pas encore le prix français de cet Espace restylé (il sera commercialisé avant l’été) mais le modèle actuel se négocie à partir de 45 500€ en finition Techno.