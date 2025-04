Le Renault Austral profite à son tour de la nouvelle identité de la marque

Commercialisé depuis 2022, le Renault Austral a droit au traditionnel restylage. En toute logique, le SUV s’aligne avec le " langage stylistique " de la marque en se rapprochant nettement de l’Espace, fraîchement redessiné, et du Rafale.

Capot, calandre, bouclier, optiques, la partie avant est entièrement revue et reprend aussi le thème du losange à différents endroits, également au niveau de la nouvelle signature lumineuse.

De profil, les plus fins observateurs remarqueront les fines lames horizontales sur les bas de caisse, agissant comme une protection anti-gravillonnage pour les ailes arrière. Par ailleurs, de nouvelles teintes apparaissent dans le nuancier : Bleu Outre-Mer et Blanc Nacré Satin. À noter que l’offre biton avec un pavillon noir est désormais accessible dès le niveau Techno.

À l’arrière, la partie centrale est revue, mais c’est la forme des feux, plus fins et discrets en partie haute et abandonnant la forme de C, qui se remarque au premier abord.

Promesse d'un meilleur confort

À l’intérieur, les modifications sont beaucoup plus limitées. Renault indique l’apport d’un nouvel équipement de reconnaissance du conducteur, via une caméra installée sur le pilier A. Ainsi, les différents réglages (position de conduite, station de radio ou source musicale, applications…) s’activent selon le profil d’utilisateur. Ce système s’apparente à la mémoire des sièges électriques dans les années 90, mais en plus moderne et plus riche.

Les passagers avant profiteront de nouveaux sièges offrant un meilleur maintien latéral et au niveau des épaules. Par ailleurs, Renault indique avoir travaillé sur l’insonorisation via de nouveaux joints de porte, des pieds de rétroviseur redessinés, un nouvel isolant moteur ainsi que des supports revus, et un vitrage feuilleté des portes avant sur la finition Esprit Alpine. Enfin, cet Austral bénéficie de nouveaux amortisseurs.

Deux moteurs au programme seulement

Puisque la motorisation Mild Hybrid de 160 ch a quitté le catalogue en novembre dernier, seuls les Mild Hybrid de 130 ch et Full Hybrid de 200 ch officient sous son capot. Ce dernier soigne ses consommations en ville, mais l’agrément pèche notamment à cause d’une boîte de vitesses trop lente.

Pour le moment, Renault ne communique pas les tarifs, mais ils seront certainement plus élevés que ceux pratiqués actuellement. L’Austral est, à ce jour, vendu à partir de 36 600 €.