Le prix des voitures neuves va-t-il enfin arrêter de monter ?

Les voitures neuves coûtent de plus en plus cher. Il suffit de regarder les prix constatés chez la plupart des constructeurs automobiles : depuis la crise du covid, les tensions sur la fourniture en semi-conducteurs et la hausse des coûts des matériaux, les tarifs affichés par les marques sur leurs modèles neufs ont beaucoup augmenté au cours des derniers mois. La Volkswagen Golf vient de passer au-dessus des 30 000€ et même la petite Dacia Spring électrique se négocie désormais à plus de 20 000€ en version de base.

D'après une étude de l'organisme américain JD Power, il y a tout de même une bonne nouvelle sur ces prix de voitures neuves. Le cabinet d'analyse constate en effet que sur le dernier mois d'octobre 2022, le prix moyen des voitures neuves sur le marché américain était de 45 600 dollars. Au mois de juillet 2022, il était de 46 173 dollars. JD Power rappelle que ces prix restent environ 33% plus cher qu'avant la crise du coronavirus. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, la hausse des prix des voitures neuves semble enfin terminée.

Même chose en France ?

D'après les données de l'Insee étudiées par nos confrères de BFM TV, la tendance semble similaire sur le marché français. Alors que le prix moyen de vente des voitures neuves a augmenté de 1,4% entre juin et septembre, la hausse n'était plus que de 0,1% sur le dernier mois d'octobre. Alors, en a-t-on fini avec cette période de forte hausse des prix neufs ? Rappelons tout de même que les contraintes de production ne sont pas tout à fait les mêmes en Europe qu'aux Etats-Unis, à cause des coûts plus élevés de l'énergie depuis quelques semaines sur le Vieux Continent. D'après certains experts, la fin de la pénurie des semi-conducteurs devrait tout de même permettre de réduire les tensions dans les chaînes de production d'ici l'année 2024 au plus tard, ce qui pourrait avoir un effet positif sur le prix des voitures.