La Volkswagen Golf plus chère que l'Audi A3 !

Comme quasiment toutes les autres voitures sur le marché actuel, le prix de la Volkswagen Golf n'en finit plus de grimper au fil des mois. Il vient de passer au-dessus des 30 000€ pour la première fois, avec une version de base désormais affichée à 31 060€ en finition Life Business avec le petit moteur TSI 1,0 litre de 110 chevaux et la boîte manuelle à six vitesses.

Avec cette nouvelle augmentation des tarifs, la Volkswagen Golf devient carrément plus chère que sa cousine de chez Audi. Alors que l'A3 est censée rester moins abordable de par son positionnement premium, elle s'affiche en effet à 29 790€ en finition de base « A3 Sportback » 30 TFSI avec le même moteur de 110 chevaux et une boîte manuelle à six vitesses. Qui l'eût cru !

Un meilleur équipement pour la Golf

Le prix supérieur de la Golf est évidemment un trompe-l'oeil quand on compare la dotation d'équipement de série. Elle bénéficie en effet à ce prix d'office d'un régulateur de vitesse adaptatif ainsi que de l'assistant de maintien dans la voie, en plus d'une climatisation à trois zones ou d'une caméra de recul. Autant d'équipements coûteux qui font défaut à l'Audi A3 de base, dont le prix repasse au-dessus de celui de la Golf lorsque l'on ajoute des options similaires dans sa configuration.

Jusqu'à 62 700€ pour la Golf R 20 Years

Le prix de la Volkswagen Golf 8 peut grimper jusqu'à 62 700€ si vous optez pour la version R 20 Years, cette variante sportive dont la puissance grimpe à 333 chevaux soit un chiffre jamais vu dans l'histoire du modèle. Quand on vous dit que les voitures deviennent de plus en plus chères...